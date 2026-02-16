Войти
Герасимов проверил выполнение боевых задач войсками группировки войск «Центр»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр». Об этом 15 февраля сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе работы на пункте управления группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями, командиров соединений, других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач», — заявили в ведомстве.

Подводя итоги работы, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск «Центр» в освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР) и поставил задачи на дальнейшие действия.

В завершении инспекции генерал армии вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за проявленное мужество и героизм в ходе боевых операций.

В Минобороны РФ 12 февраля сообщили, что ВС РФ уничтожили танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В ходе наступления российские бойцы также уничтожили живую силу и технику аэромобильной, егерской, трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.

