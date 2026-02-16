ВС России наступают на всех направлениях, сообщил Герасимов

Герасимов: ВС России ведут наступление на всех направлениях

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские войска продвигаются на всех участках в зоне СВО, сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

"Продолжается выполнение задач специальной военной операции, наступление ведется на всех направлениях. <...> За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировок войск освобождено 12 населенных пунктов", — заявил он, проверяя ход выполнения задач группировкой "Центр".

Бойцы зачищают Гришино в ДНР, ведут бои за взятие Новопавловки, Новоподгорного, Нового Донбасса и Белицкого. Также они успешно наступают в Константиновке и на Добропольском направлении.

"Вооруженные Силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, — подчеркнул Герасимов.

В этих условиях противник делает ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА. При этом российские войска применяют дроны в два раза больше, чем ВСУ.

Группировка "Восток" продвигается в восточной части Запорожской области. Противник перебросил туда штурмовиков с других участков и пытается контратаковать. Бойцы отражают все удары, а ВСУ несут большие потери.

В то же время Южная группировка продвигается в направлении Славянска и завершает освобождение Резниковки. На Краснолиманском направлении идет зачистка от ВСУ Дробышево и Яровой.

Группировки "Север" и "Запад" расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. За последнее время они взяли Поповку, Сидоровку и Чугуновку. Военнослужащие ликвидируют остатки украинской группировки, блокированной на восточном берегу реки Оскол.

Бойцы "Днепра", со своей стороны, освободили Магдалиновку, Приморское и Запасное и продолжают наступать в сторону Запорожья.