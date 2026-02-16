На Украине рассказали о появившейся у России альтернативе Starlink

Советник Флеш: Российская «Барраж-1» способна компенсировать терминалы Starlink

Российская беспилотная стратосферная платформа «Барраж-1» способна компенсировать отключенные терминалы Starlink. Об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш), передает издание «Страна».

По его словам, основная функция платформы — ретрансляция мобильной связи 5G как альтернатива спутниковой связи. Запуск «Барражей» позволит обеспечить высокоскоростным интернетом и связью обширные территории, где затруднено строительство наземных вышек.

В начале февраля SpaceX начала блокировать терминалы спутниковой системы Starlink, используемые в зоне проведения спецоперации. Миллиардер Илон Маск сообщил, что компания «приняла меры» против использования «Старлинков» российскими военнослужащими.

Спустя две недели было объявлено о запуске первого «Барража». Платформа предназначена для переноса до 100 килограммов полезного груза на высоту до 20 километров.