Горизонт сбитий: насколько возросло значение Системы предупреждения о ракетном нападении

От мощнейшей РЛС до спутников на высокоэллиптических орбитах — архитектура самого сложного оборонного механизма страны

После окончания действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) остается важнейшим элементом стратегической безопасности России, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. В ее состав входят спутники и радиолокационные станции, которые способны обнаруживать ракеты на расстоянии нескольких тысяч километров. Первое подразделение СПРН в СССР заступило на боевое дежурство 55 лет назад — это была отдельная дивизия раннего обнаружения. Об этапах развития системы и реальном случае предотвращения глобальной катастрофы — в материале «Известий».

От «Днестра» до «Воронежа»

История отечественной Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) началась 15 февраля 1971 года, когда на дежурство заступила первая отдельная дивизия раннего обнаружения. Ее основой стали командный пункт в Подмосковье и две станции «Днестр-М» в Риге и Оленегорске. Система была развернута для контроля самого опасного направления — Северной Атлантики, откуда тогда ожидались пуски американских ракет.

Разработка радаров велась с 1950-х, пройдя путь от первых станций «Днестр» до более совершенных «Днепр» с дальностью обнаружения до 4 тыс. км. К 1980-м система эволюционировала в целую армию ПРН: на вооружение встали мощные станции «Дарьял», загоризонтные «Дуга» и спутниковая группировка «УС-К». Это позволило впервые в истории СССР создать сплошное радиолокационное поле вокруг границ страны.

Радиолокационная станция класса «Воронеж-М» Источник изображения: Фото: ИТАР-ТАСС/Вадим Савицкий

После распада СССР система получила второе дыхание в 2000-е годы. На смену советским гигантам пришли современные станции высокой заводской готовности типа «Воронеж». Сегодня эти высокотехнологичные радары обеспечивают круглосуточную защиту России, контролируя все возможные ракетоопасные направления и гарантируя стратегическую стабильность в условиях новых глобальных вызовов.

В США аналогичную роль играла Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS) создававшаяся с 1958 года против советских МБР. Система BMEWS следила за возможным ударом по территории США с северного направления. Была построена сеть радаров AN/FPS-50 в Гренландии, на Аляске и в Великобритании, которая начала вводиться в эксплуатацию в 1961 году. Считалось, что сеть BMEWS даст американскому руководству 15–25 минут для принятия решения об ответном ударе в случае ядерного нападения.

Позже система неоднократно модернизировалась и развивалась, и, конечно, к радарам был добавлен и космической эшелон. Все эти средства сведены в США в единое командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD.

Что входит в состав Системы предупреждения о ракетном нападении

Принципы работы СПРН — получение и проверка любых тревожных сигналов через несколько источников информации, анализ и сопоставление разнородных данных. Система контролирует воздушно-космическое, наземное, водное пространства на очень большую дальность, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Летящие в нашу сторону ракеты и их боеголовки могут быть обнаружены за тысячи километров от радаров, — объяснил он. — Основная ее задача все эти годы не менялась — предупреждение высшего руководства страны о ядерной атаке для организации ответно-встречного удара.

Российская надгоризонтная радиолокационная станция Системы предупреждения о ракетном нападении Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

СПРН включает в свой состав два эшелона — космический и наземный. Первый из них состоит из специальных спутников, которые ведут контроль запуска ракет — обнаруживают в инфракрасном диапазоне факел стартующей ракеты и определяют траекторию его движения. Наземный включает в свой состав надгоризонтные РЛС семейства «Воронеж». Они предназначены для раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), определения траектории их полета и анализа характеристики удара на дальности в 6 тыс. км. и высотах 8 тыс. км.

Дополняет «Воронежи» загоризонтная РЛС типа «Контейнер». Станция видит цели за линией горизонта, несмотря на искривление земной поверхности. Ее зондирующие импульсы способны, отразившись от верхнего слоя атмосферы, уйти за горизонт, найти там цель и вернуться назад.

Кроме того, в состав СПРН входят командные пункты для обработки данных.

Судьба мира и чип за 46 центов

От точности определения той или иной угрозы — реальна ли она или это случайное стечение обстоятельств — зависит судьба всего мира, напомнил Владислав Шурыгин. Опасные прецеденты уже случались. Самый известный произошел 26 сентября 1983 года, когда спутники «Око» системы СПРН ошибочно приняли блики на облаках над США за пуски межконтинентальных ракет. Находившийся на боевом дежурстве майор Станислав Петров решил перепроверить данные спутников и обнаружил, что тревога носит ложный характер. Высокий профессионализм и выдержка советского офицера, по сути, предотвратили глобальную ядерную войну.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев Источник изображения: iz.ru

В США также случались сбои на аналогичной системе. 9 ноября 1979 года на командном пункте в горе Шайенн, в Пентагоне и в Форт-Ричи неожиданно сообщили о массированном пуске советских ракет. Но после проверки оказалось, что никакой атаки нет, а кто-то случайно загрузил в боевую систему компьютерную ленту с учебной симуляцией массированного ракетного удара. Тревога длилась несколько минут, за которые ракеты Minuteman успели привести в боеготовность, но подтверждение от спутников и радаров опровергло угрозу.

3 июня 1980 года компьютеры командных пунктов зафиксировали пуски десятков, а затем 2,2 тыс. ракет с советских подлодок. Сопоставив данные из разных источников, военные поняли, что происходит какой-то технический сбой. Он позже был обнаружен — источником тревоги послужил дефектный чип стоимостью 46 центов в процессоре NORAD.

Роль СПРН в безопасности России

В условиях окончания действия ДСНВ роль системы становится определяющей — она обеспечивает гарантию ответного удара по агрессору, применившему ядерное оружие против нашей страны, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

— Согласно договору, мы могли получать информацию о любых пусках, о любом перемещении и маневрах, связанных со стратегическими ядерными силами США — теперь этой возможности нет, — уточнил он. — Мы не можем полагаться на то, что потенциальный противник будет всегда миролюбив, а не попытается в какой-то момент нас обмануть. В такой ситуации система раннего предупреждения становятся главной гарантией того, что мы ответим на любую угрозу. Эта ответственность намного больше, чем раньше, потому что теперь нет никакой подстраховки.

Сегодня СПРН находится в высшей степени готовности, пояснил эксперт.

Она проверена военной спецоперацией, так как в ходе нее выполняет не только свои основные задачи. Сейчас она полностью отвечает своим задачам, но по итогам СВО будет модернизироваться, отметил он.

Дмитрий Корнев

Богдан Степовой