«Были ЫЫ, теперь и КК»: противник заявил о росте числа применений «Гарпий-А1»

Источник изображения: topwar.ru

Противник заявляет о том, что российские войска интенсифицировали применение «копий Шахедов». В сообщениях украинских военных говорится о том, что речь идёт о БПЛА «Гарпия-А1» в обновлённой серии. Обозначается эта серия сочетание букв КК.

Из украинского профильного паблика:

Прилетали Ы, потом ЫЫ, теперь дело дошло до KK.

Вывод об участившихся случаях применения новых «Гарпий» от российского «Купола» противник делает по обнаруживаемым на местах прилётов фрагментам БПЛА.

В чём отличие серии КК?

В открытых источниках содержится информация о том, что отличие это - антенна. Точнее, антенная система. Она 16-элементная, что позволяет значительно точнее выполнять поставленную задачу по осуществлению поражения цели.

За последние несколько дней такие дроны ВС РФ применяли по разным целям, включая и энергетическую инфраструктуру Одессы и области.