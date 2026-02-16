Российские истребители Су-57 получили новые оптимизированные датчики малозаметности (Military Watch Magazine, США)

MWM: Су-57 получили улучшенные датчики малозаметности и новую защиту от ПВО

В новой партии истребителей Су-57 модернизированы датчики малозаметности и улучшена система противодействия ПВО, пишет MWM. Украинский конфликт показал, что эти самолеты способен противостоять передовым западным установкам ПВО, сражаться с истребителями противника в воздухе и наносить высокоточные удары. Теперь Су-57 стали еще мощнее и опаснее.

На официальных ресурсах сообщается, что российские многоцелевые истребители Су-57 из последней партии, поставленной для воздушно-космических сил России, получили обновленные датчики малозаметности. Речь идет о бортовой оптико-электронной системе ракетного обнаружения 101КС. Её в значительной степени модернизировали для максимального повышения ситуационной осведомленности пилота при сохранении стелс-характеристик.

Вышеупомянутая система использует средне- и длинноволновый инфракрасный датчик, способный обнаруживать и отслеживать воздушные цели по их тепловому излучению. Как сообщается, данная модель значительно улучшила заявленные характеристики, поскольку предыдущее поколение сенсоров использовало исключительно оптический, лазерный и ультрафиолетовый каналы. Генеральный директор "Объединенной авиастроительной корпорации" Вадим Бадеха ранее назвал Су-57 самолетом, "который пережил серьезную эволюцию", отметив модернизацию вооружений, но при этом он не упомянул улучшения его малозаметности.

Текущая модернизация Су-57 также коснулась возможностей истребителя по противодействию современным системам противовоздушной обороны. Генеральный директор государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что самолеты "стали еще более мощными и опасными", они могут использоваться "даже против самых передовых установок ПВО противника".

Ранее, в ноябре 2025 года, Сергей Чемезов подробно рассказал журналистам о планах по дальнейшей модернизации Су-57, подчеркнув, что самолет "все еще находится в стадии доработки" и "ведется работа по всестороннему техническому улучшению, которая охватит элементы фюзеляжа, электронику и вооружение". Тогда же глава "Ростеха" отметил, что истребитель продемонстрировал "высочайшую эффективность на различных тактических задачах, требующих малозаметности", включая высокую интенсивность боевых действий на украинском театре.

Несмотря на то, что точное количество выпускаемых Су-57 засекречено, российские СМИ назвали недавнюю партию "большой новой поставкой". Учитывая, что официальных новостей об этой линейке боевых самолетов не было почти полгода, можно предположить, что все актуальные модели получили модернизацию по новейшим стандартам. В августе 2025 года заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Александр Максимцев подтвердил, что сегодня ведется активная подготовка к ускоренным поставкам истребителей пятого поколения Су-57 после запуска новых производственных мощностей. Вероятнее всего, последние модели собирались именно там.

Су-57 — один из пяти истребителей пятого поколения в мире, находящихся на вооружении действующей армии. Его ближайшими конкурентами являются китайские J-20 и J-35, а также американские F-35 и F-22. Производство последних прекращено с 2011 года, спустя почти 20 лет после первого полета. Фактическое устаревание компонентов снижает летные характеристики некогда флагмана американского авиапарка даже по сравнению с аналогами четвертого поколения. Что касается электронных компонентов авионики, то российский истребитель заметно ушел вперед по сравнению с F-22, однако он уступает F-35 и особенно китайскому J-35.

Дальность полета Су-57 почти вдвое превышает максимальные показатели F-22 и F-35, но при этом она меньше, чем у новейшего "Чэнду" J-20A. Точные летные характеристики флагмана китайских ВВС J-35 на сегодняшний день засекречены. Маневренность российского многоцелевого истребителя остается лучшей в мире, не имея даже близких конкурентов, хотя будущие модели J-20A могут его превзойти.

Су-57 производится в гораздо меньших объемах, нежели западные аналоги, однако он прошел испытания в условиях боевых действий высокой интенсивности, в отличие от других истребителей пятого поколения. Украинский театр военных действий показал, что данный самолет способен противостоять новейшим западным установкам противовоздушной обороны, сражаться с истребителями противника в воздухе, а также эффективно проводить операции по нанесению высокоточных ударов.

Поскольку J-20 и F-22 не предлагались на экспорт, а J-35 поступил на вооружение армии КНР только в 2025 году, Су-57 и F-35 остаются единственными истребителями пятого поколения, которые экспортировались в другие страны, причем первый российский истребитель, по подтверждению на ноябрь 2025 года, должен был поступить на вооружение ВВС Алжира. Министерство обороны Индии в настоящее время ведет переговоры о закупке большого количества Су-57 по лицензионному соглашению, которое, как сообщается, коснется как минимум 140 самолетов.