MWM: обновленный Су-57 превосходит конкурентов западного производства

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Обновленный российский истребитель Су-67 значительно превосходит западных конкурентов, пишет Military Watch Magazine.

"Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22 <…>. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35 <…>. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства", — говорится в публикации.

В статье также отмечается, что Су-57 прошел гораздо более интенсивные испытания в сложных условиях, чем другие истребители его поколения, в том числе участвовал в различных операциях в условиях боевых действий.

Ранее пресс-служба объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех" сообщила РИА Новости, что изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения

Су-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.