Пашинян превращает Армению в зону ядерного эксперимента

Премьер Армении Никол Пашинян заключил с США соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. В рамках этой сделки США поставят Еревану малые модульные реакторы. Однако эксперты указывают, что в Америке эта технология еще сырая, а поэтому сейсмоопасная Армения рискует стать полигоном для непредсказуемого ядерного эксперимента.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс в Ереване подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Как сообщает Bloomberg, в рамках сделки Штаты передадут республике оборудование на сумму до 5 млрд долларов. В долгосрочной перспективе предусмотрены контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов на еще 4 млрд долларов.

Соглашение открывает американским компаниям путь к участию в тендере на замену построенной в советские годы Армянской АЭС на малые модульные реакторы (ММР). "Наша страна крайне редко принимает решение о передаче своих технологий другим государствам. В случае с Арменией мы уверены в этом благодаря позиции и курсу, проводимым под руководством премьер-министра", – сказал Вэнс по итогам визита в Ереван.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что соглашение откроет "новую главу" в американо-армянских энергетических связях и поможет диверсифицировать баланс республики за счет внедрения "безопасных и инновационных" технологий.

Отметим, Ереван и Вашингтон в последние годы предприняли несколько шагов по сближению. В частности, в 2025 году представители двух стран подписали хартию о создании комиссии по стратегическому партнерству. Другим прозападным треком Армении стало решение кабмина о начале процесса вступления в Евросоюз. Газета ВЗГЛЯД писала, что последствиями такого шага станут рост цен на энергию и продовольствие, безработица, а также обвал экспортной выручки.

Однако новое американо-армянское соглашение может обернуться куда более серьезными последствиями как для Еревана, так и для всего региона Закавказья. Как отмечают эксперты, республике необходима стабильно работающая атомная энергетика. Увеличение ее доли в балансе страны позволило бы экономить на потреблении природного газа. "Но на Армянской АЭС, построенной в 70-е годы недалеко от города Мецамор, сейчас работает один блок мощностью 407,5 МВт. Установка реакторов большей мощности приведет к перекосу в энергетическом балансе страны и вынудит перестраивать всю систему. В противном случае она будет нестабильной, – пояснил Александр Уваров, директор АНО "Атоминфо-центр". – В последние десятилетия разработчики стараются увеличивать мощность реакторов, так как от нее зависит себестоимость энергии. Но этот вариант Армении не подходит. Поэтому Вашингтон предложил Еревану использовать малые модульные реакторы".

"Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами малых модульных реакторов еще не было.

Исходя из этого, выбор Пашиняна мне кажется необоснованным. Атомная энергетика – не та сфера, где нужно экспериментировать", – подчеркнул эксперт.

Схожей точки зрения придерживается Лизан. Он напомнил, что на данный момент в США сертифицирован только один ММР, причем его мощность около 100 МВт. "Даже если завтра в Штатах сертифицируют целую линейку малых реакторов, их успешная работа будет зависеть от того, насколько грамотно все было спроектировано американскими специалистами. А об этом мы узнаем только после установки и запуска в Армении. Я бы назвал это "разведкой боем"", – рассуждает спикер.

"Американские специалисты будут нарабатывать опыт строительства ММР по ходу дела.

Не нужно быть великим прогнозистом, чтобы с большой долей вероятности допустить, что инженеры где-то просчитаются. Вероятно, при запуске американские реакторы будут выдавать различные "детские болезни"".

В лучшем случае это грозит переносом вправо сроков сертификации и ввода в эксплуатацию, а также увеличением сметной стоимости проектов", – считает политолог Иван Лизан.

О потенциальных технологических рисках предупреждает и эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов.

"Отсутствие референтного блока ММР означает, что угрозы могут таиться в любом из компонентов реактора. К тому же непонятно, на чем основаны сами проекты.

Не исключено, что в них используются фрагментарные наработки из "золотого века" американского атома, который пришелся на 50-60-е годы. Неизвестно, как они будут собраны специалистами на месте – на территории Армении", – предупредил эксперт.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу также отметил географические особенности: Армения – сейсмоопасный регион. В интервью РИА "Новости" он напомнил, что советские инженеры при строительстве АЭС применили уникальное технологическое решение по фундаменту, что позволило станции успешно пережить землетрясение 1988 года.

История показала, что другой исход ожидал американские реакторы японской станции "Фукусима-1". "В случае, если строительство малых реакторов по технологии США перейдет в практическую фазу, нам, как, впрочем, и всем другим государствам в регионе, и населению самой Армении, придется поневоле учитывать эти новые риски в сфере ядерной безопасности. По сути, исходить из того, что рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий", – подчеркнул Шойгу.

Эксперт Уваров также не исключает, что американские специалисты могут запитать армянскую АЭС ядерным топливом, произведенным в США. "Похожие технологии уже были опробованы на Ровенской АЭС (Украина). Но это займет не менее трех лет – от проб до полноценного запуска реактора. К тому же в этом случае Росатом, скорее всего, снимет станцию в Мецаморе со своей гарантии, – заметил он. –

Впрочем, не думаю, что с экономической точки зрения для Москвы окажется болезненной попытка США вытеснить Россию с армянского энергетического рынка.

Любой более-менее крупный город РФ потребляет больше энергии, чем вся Армения. К тому же Росатом ведет множество масштабных проектов в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеше, Китае".

Еще один нюанс в планах США по строительству АЭС в Армении – финансовый вопрос. "Нигде не фигурировала даже примерная цена за мегаватт-час вырабатываемой энергии", – заметил Шойгу. Секретарь Совбеза указал, что в случае 77-мегаваттных модулей компании NuScale Power именно высокая стоимость энергии привела к закрытию проекта в американском штате Юта в 2023 году.

Он допустил, что за строительство малых реакторов для станции в Армении, которое будет профинансировано, скорее всего, в кредит, расплатятся будущие поколения республики. В копеечку встанет и возможное строительство хранилищ для отработанного ядерного топлива. "Если Россия забирает топливо на хранение и переработку, то Штаты не обладают такими технологиями в полной мере", – добавил Лизан.

На этом фоне Уваров называет решение Пашиняна о сотрудничестве с Вашингтоном политически мотивированным. "Задача, видимо, – сблизиться с США через соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это притом что российские специалисты по просьбе Еревана сейчас готовят второй энергоблок Армянской АЭС к продлению срока эксплуатации до 2036 года", – напомнил аналитик.

"Кроме того, у Росатома есть апробированный на ледоколах водо-водяной ядерный реактор "Ритм-200". Российские инженеры имеют все компетенции для установки этих ММР на земле. Похожие проекты есть и у Китая. Одобренный МАГАТЭ "Линлун-1" планируется к строительству на острове Хайнань. Но Армения сделала выбор в пользу американской непроработанной альтернативы", – указал он.

Вместе с тем Шойгу выразил надежду, что Ереван примет адекватное решение по мирному атому. "Руководство Армении, в том числе высшее, в курсе наших предложений по развитию атомной энергетики. <…> Хотелось бы надеяться, что при принятии нашими партнерами соответствующих решений возобладает трезвый расчет и интересы народа, а не мышление в духе поговорки "назло маме отморожу уши"", – подчеркнул секретарь Совбеза.

Анастасия Куликова

Рафаэль Фахрутдинов