Как НАТО готовится к снижению участия США (Der Spiegel, Германия)

Der Spiegel: США намерены сохранять силы ядерного сдерживания в Европе

На намерение США сократить свое участие в НАТО европейцы реагируют с наигранным оптимизмом, пишет Der Spiegel. Главным "ответственным" за европейскую безопасность теперь назначили Германию. Правда, рады этому не все: груз ожиданий и требований слишком велик.

Маттиас Гебауэр (Matthias Gebauer), Пауль-Антон Крюгер (Paul-Anton Krüger), Тимо Леман (Timo Lehmann)

Пока президент США Дональд Трамп не разорвал отношения с НАТО, но американские военные заметно сокращают участие в программах альянса. Европе предстоит в ускоренном темпе самостоятельно брать ответственность за союз. Пробелы прежде всего должны закрывать немцы.

Мэттью Уитакер считается политиком из ближнего круга президента США. Дональд Трамп назначил выходца из Айовы послом США при НАТО. Значит, Уитакер должен понимать, что именно задумал Трамп в отношении альянса. Во всяком случае, на это надеялась публика, которая собиралась в Берлине, в представительстве земли Бавария, на дискуссию в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

Так что же, Трамп по-прежнему верен военному союзу? Придут ли под его командованием американские войска на помощь европейским союзникам по НАТО, если Россия нападет на них? Модератор и слушатели забросали американца вопросами.

Широкоплечий, стриженый наголо Уитакер среди коллег по НАТО имеет репутацию человека деятельного, порой даже резкого. На сцене он, напротив, говорит мягко. "Мама и папа по-прежнему вместе" (“Mum and dad are still together”), — произносит он перед политиками, экспертами по безопасности и журналистами. Уитакер разговаривает так, словно перед ним собрались дети.

Раньше, объясняет он, США защищали европейцев, это было как нечто само собой разумеющееся. Теперь же Европе придется в значительной мере самой заботиться о своей безопасности. И большего президент Трамп, мол, не требует.

Слова представителя Трампа звучат так, будто он хочет успокоить европейцев. Но в этот хмурый февральский день он, вероятно, добьется обратного эффекта. Те, кто боится, что американцы оставят Европу один на один со все более враждебным миром, в словах Уитакера слышат подтверждение своих опасений.

Отчуждение

НАТО переживает один из самых глубоких кризисов за почти 80 лет своей истории. И дело вовсе не в нападении извне. Опасность таится внутри блока: американцы и европейцы все дальше расходятся друг с другом политически.

Обязательство взаимной помощи по статье 5 Североатлантического договора — фундамент альянса. Войска, танки, авианосцы — все это, безусловно, необходимо для сдерживания возможного агрессора. Но в основе НАТО лежит твердая уверенность: в случае беды все государства-члены придут на помощь атакованному партнеру. Трамп эту уверенность поколебал.

Президент США снова и снова дает повод усомниться в том, считает ли он себя ответственным за безопасность Европы. То он увязывает солидарность своей страны с тем, сколько другие государства тратят на оборону. То утверждает, например, в моменты кризиса вокруг Гренландии, что лишь овладение территорией мотивирует США защищать ее в час испытаний. Трамп представляет НАТО как охранную фирму, за услуги которой в основном платит Вашингтон, тогда как все остальные пользуются защитой в роли "безбилетников". К трансатлантическому союзу он явно не питает особой симпатии.

Открытого разрыва пока не произошло. Но трещины заметны. Американцы уже не просто говорят, что европейцам следует делать больше для обеспечения безопасности на своем континенте, — они действуют соответственно. США сворачивают свое участие в делах альянса. Началось ползучее отступление.

Одного не хватает

Конец января, дождливое утро на юге Испании. В порту Роты (город в Испании) генерал Инго Герхарц стоит на борту испанского военного корабля. В доковой камере на корме стоит оглушительный гул. За спиной бывшего инспектора ВВС Германии, который теперь в звании четырехзвездного генерала командует военным штабом НАТО в Брюнсюме, десантные катера подтягивают из воды к рампе корабля. Грохот, скрежет, воздух тяжелый от дизельных выхлопов бронемашин: они выкатываются из "чрева" корабля на катера, чтобы затем высадиться на берег.

Герхарц руководит учениями под названием Steadfast Dart ("Стойкий дротик"). Отрабатывается переброска тысяч военнослужащих сил быстрого реагирования на военных кораблях с южного фланга НАТО на восточный — из южной Испании, вокруг континента, до Балтики. Масштабный маневр, явная демонстрация силы.

Тем утром Герхарц хотел показать: альянс готов действовать. Союзники действительно выдвинутся, если Россия нападет на страны Балтии или Польшу.

Но PR-ход командира срабатывает не до конца. Потому что главного партнера нет: США не пришли. Герхарц старается сгладить впечатление. Нет, у него "абсолютно нет сомнений", что США по-прежнему привержены НАТО, говорит он. И вовсе он не считает, что Трамп осложняет взаимодействие внутри альянса. "На рабочем уровне проблем не ощущается". Его заверения звучат как слова поддержки, в которые сам Герхарц и его европейские коллеги-командиры, похоже, уже не вполне верят.

Крупные учения НАТО без участия ведущей державы США долгое время казались немыслимыми. "Стойкий дротик", возможно, дает представление о НАТО будущего — альянсе более европейском и менее американском.

Больше Европы, меньше Америки

Перелом наметился год назад. Тогда, в феврале 2025 года, министр обороны (или, как он теперь называет себя, министр войны) Пит Хегсет шокировал европейских коллег во время первого визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Хегсет порвал с прежней линией США по Украине и возложил больше ответственности на европейцев. США больше не могут концентрироваться только на безопасности Европы, зачитывал он по бумаге. Теперь приоритеты другие: защита собственных границ и сдерживание Китая.

Этим Хегсет задал тон ползучему отступлению США, который посол Уитакер и его команда теперь воплощают в реальность в штаб-квартире НАТО. Там уже говорят о поэтапном сворачивании американского присутствия, о завершении активной роли.

В последние месяцы альянс в условиях строжайшей секретности обсуждал новое распределение ключевых командных должностей. США, хотя и настаивали на том, чтобы и дальше назначать своего четырехзвездного генерала верховным главнокомандующим объединенными силами в Европе, в будущем уступят европейцам три военных штаба: объединенные командования ОВС НАТО в Брюнсюме, в Неаполе и в Норфолке в американском штате Вирджиния.

Это не просто символический шаг. В Норфолке, например, до сих пор под американским руководством планировали сценарий на случай кризиса, когда войска из США придут Европе на помощь. Теперь этот пост займет британский офицер. Внутри структуры американские представители преподносят происходящее как своего рода "воспитательную меру": Европа наконец должна осознать, что ей пора брать лидерство на себя.

Насколько мало американцы теперь заботятся о НАТО, видно по скромному присутствию США на ключевых встречах. На весеннюю встречу альянса в прошлом году еще приезжали министр обороны Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио. Но с тех пор оба пропустили обязательные мероприятия НАТО. Даже на министерскую встречу на этой неделе в Брюсселе Пентагон направил лишь заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби. Его считают архитектором американской стратегии, нацеленной на Китай и Тихоокеанский регион, а НАТО при этом предлагается в значительной мере оставить на откуп европейцам.

Немцы выходят на первый план

Там, где американцы отступают, на первые роли часто выходят немцы. Так, бундесвер, вероятно, отправит ещё одного генерала начальником штаба в Норфолк. В Брюнсюме, откуда управляют силами НАТО в Восточной и Центральной Европе, Германия в будущем будет исполнять должность главнокомандующего по очереди с Польшей. Немецкий дипломат из МИД станет заместителем генерального секретаря, который отвечает за операции. Кроме того, генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер возглавит Военный комитет НАТО. Это почётная, но скорее церемониальная должность.

Новая американская доктрина — полная смена парадигмы дляНАТО. Раньше в альянсе действовал принцип распределения нагрузки, при котором США обеспечивали примерно половину всех военных возможностей. Теперь Вашингтон требует уже не "разделения бремени", а "перекладывания бремени", то есть переноса бремени на плечи европейцев, причем быстро. По информации издания Der Spiegel, в конце 2025 года высокопоставленный представитель Пентагона выставил стратегам в штаб-квартире НАТО конечный срок: к концу десятилетия Европа должна быть способна самостоятельно защититься от нападения со стороны России.

Ядерное сдерживание России США намерены сохранять. О выводе размещенного в Европе американского ядерного оружия речи не идет. Но европейцы больше не могут рассчитывать, что в критический момент через Атлантику прибудут десятки тысяч солдат, чтобы их защитить. Люди Трампа недвусмысленно объяснили это своим коллегам в брюссельской штаб-квартире НАТО.

Выведет ли Трамп войска?

Если бы все зависело от президента США, он, вероятно, сократил бы численность американских военных в Европе хоть завтра. Однако в декабре конгресс США заранее установил ограничения для вывода войск. Если Трамп захочет уменьшить контингент в Европе — сейчас это около 90 тысяч военнослужащих — более чем на 45 дней ниже отметки 76 тысяч, он обязан консультироваться с союзниками. Кроме того, он должен заверить конгресс, что такой шаг не угрожает национальной безопасности США и не ослабляет боеготовность НАТО или сдерживание России. Требования довольно жёсткие. Впрочем, Трамп нередко игнорирует ограничения.

В брюссельской штаб-квартире НАТО некоторые упражняются в наигранном оптимизме. "Хорошая новость в том, что США не выходят из НАТО, — смеется один из дипломатов альянса. — Плохая — что мы, европейцы, должны в считаные сроки взять всё на себя".

Германия лишь недавно начала масштабно перевооружать армию, которую десятилетиями держали на голодном пайке, — вкладываться в технику и личный состав. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что бундесвер должен "по конвенциональным вооружениям стать сильнейшей армией Европы". Эти планы должны сдержать Россию от нападения на территорию НАТО. Но они призваны и умиротворить американцев: в Берлине знают, насколько нетерпелив Вашингтон.

В конце прошлого года Дэвид Бейкер, высокопоставленный сотрудник аппарата министра обороны Хегсета, собрал в Брюсселе политических директоров военных министерств из стран-партнёров по НАТО. За закрытыми дверями Бейкер дал понять: американцы всерьёз намерены "европеизировать" альянс. Европейцам следует как можно скорее представить конкретный список: когда и какие военные возможности они готовы перенять у США.

По американским следам

Оптимисты истолковали это как признак того, что США не планируют резкого выхода из НАТО. Однако немецкий представитель решил, что медлить нельзя. Яспер Вик, политический директор в немецком военном ведомстве, немедленно сообщил в Берлин: европейцам нужно быстро сделать американцам конкретные предложения, в том числе чтобы не дать им окончательно охладеть к альянсу.

С тех пор министр обороны Германии Борис Писториус и его планировщики часто говорят о "синхронизации". Идея такова: по мере того как европейцы наращивают возможности, американцы могут их сворачивать, чтобы не возникало провалов, скажем, по отдельным видам вооружений или по численности войск. Вопрос в том, будет ли такая синхронизация достаточно быстрой для американцев.

Германии отводится ключевая роль. В федеральном правительстве уверены: в Вашингтоне будущей военной "ведущей страной" в Европе считают не Великобританию и не Францию, а Германию. Причина проста: ФРГ может почти без ограничений занимать средства для расходов, связанных с безопасностью. Ни у одного другого крупного союзника по НАТО нет такого пространства для маневра. Поэтому, встречаясь в эти дни на Мюнхенской конференции по безопасности с госсекретарем Рубио и американской делегацией, Мерц, вероятно, будет стремиться укрепить доверие США к Германии.

Когда посол Уитакер в начале недели настраивал слушателей на более "европейское" НАТО, он сопроводил это похвалой в адрес Берлина. В отличие от других, заявил он с воодушевлением, федеральное правительство в последние месяцы доказало, что для него важны дела, а не слова.

Мерц и его министры могут почувствовать себя польщенными. Однако эта похвала несет и ответные ожидания: немцам предстоит занять то главное место, которое прежде занимали американцы.