Reuters: США готовятся к длительной военной операции против Ирана

Похоже, недавняя поездка Нетаньяху в Вашингтон и встреча с Трампом прошли весьма удачно для Израиля, который настаивает на новой военной операции против Ирана. Президент США объявил, что все еще рассчитывает на договоренности с Тегераном, даже убрал требование полного отказа от ядерной программы, «разрешив» обогащение урана для мирного использования.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан высказал мнение, что Тегеран может согласиться на возобновление инспекций МАГАТЭ на ядерных объектах. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Иран и США близки к компромиссу по ключевым вопросам.

Но всё указывает на то, что это лишь затишье перед бурей. Вчера глава Белого дома заявил, что еще одна авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток на тот случай, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом. Газета New York Times сообщила, что АУГ во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вскоре может выдвинуться из Карибского моря в регион Ближнего Востока.

Агентство «Рейтер» (Reuters) со ссылкой на свои неназванные источники в Министерстве войны США пишет, что Пентагон готовится к длительной военной кампании против Ирана на тот случай, если Трамп откажется от дипломатических усилий по достижению сделки с Тегераном. Накануне президент США предупредил, что при срыве переговоров Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет «очень тяжелой» для Исламской Республики.

Американские военные готовятся к возможной затяжной, длящейся неделями операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об атаке, что может привести к куда более серьезному конфликту, чем когда-либо прежде между странами.

По данным агентства, новая военная операция, если она случится, будет намного более масштабной, чем та, которую в июне прошлого года провели США и Израиль. На этот раз удары будут наноситься не только по ядерным объектам, но и государственным и силовым структурам Ирана. Вашингтон и Тель-Авив серьезно относятся к предупреждениям Тегерана, что в случае новой агрессии последует мощный ответ. В регионе продолжается усиление противовоздушной обороны ВС США и ЦАХАЛ.

При этом в Москве и Пекине рассчитывают, что до масштабной войны на Ближнем Востоке, которая на этот раз может охватить весь регион, дело не дойдет. Россия и Китай прилагают активные усилия для формирования благоприятной политической атмосферы, необходимой для ведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Мы в полном контакте с иранцами и со всеми остальными, в том числе с нашими китайскими коллегами, занимаемся тем, что называется обеспечением надлежащей политической среды.

Заместитель министра иностранных дел России отметил в беседе с ТАСС, что страны БРИКС могут и должны проявить солидарность с Ираном, например, поддержать его материально.