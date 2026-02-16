Западные страны предвидят третью мировую (Politico, США)

Politico: в США и Европе ожидают третью мировую войну в ближайшие пять лет

На Западе все чаще считают третью мировую войну реальной перспективой, пишет Politico по итогам опроса среди граждан США, Европы и Канады. Однако респонденты выступают за увеличение оборонных расходов лишь на словах: при угрозе повышения налогов или роста госдолга поддержка резко исчезает.

Тим Росс (Tim Ross)

Респонденты в ведущих государствах ЕС в целом поддерживают увеличение расходов на оборону, но не готовы идти на политические компромиссы.

Брюссель — В западных странах крепнет убеждение, что мир движется к глобальной войне. Свежий опрос журнала Politico свидетельствует о зреющей в обществе тревоге из-за рисков и издержек новой эры конфликтов.

Во всех пяти опрошенных странах — США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии — подавляющее большинство респондентов считают, что мир становится все опаснее. Респонденты из США, Канады, Франции и Великобритании скорее допускают, что третья мировая начнется в ближайшие пять лет, чем отвергают этот сценарий.

Доля респондентов, предвидящих новый глобальный конфликт, резко возросла с тех пор, как независимые социологи впервые задали общественности этот вопрос в марте 2025 года. "Одно то, что отношение западной общественности столь резко изменилось менее, чем за год, отражает стремительный переход к небезопасному миру, где война считается все более вероятной, а альянсы шатки", — объяснил руководитель отдела опросов социологической службы Public First Себ Райд.

Вместе с тем опрос Politico также выявил нежелание западной общественности поступаться комфортом и идти на жертвы ради наращивания военных расходов. Хотя британцы, французы, немцы и канадцы в целом поддерживают увеличение оборонных бюджетов, эта поддержка резко снизилась, когда перед респондентами поставили условие, что это произойдет за счет увеличения государственного долга, сокращения услуг или повышения налогов.

"Наши опросы показывают, что даже зреющий страх войны не дает лидерам права круто увеличить расходы на оборону, — объяснил Райд. — Во всяком случае, сейчас граждане менее склонны идти на компромиссы, необходимые для укрепления военной безопасности. В результате европейские лидеры оказались в затруднительном положении — они больше не могут опираться на США и не могут воспользоваться ситуацией для инвестиций внутри страны. Вместе с тем конфликт ощущается еще острее, чем прежде, и эта проблема требует неотложного решения".

Опрос более 2000 респонденты в каждой из стран в период с 6 по 9 февраля сполна раскрыл проблему, вставшую перед лидерами НАТО, которые пытаются укрепить безопасность в условиях дефицита бюджета.

Именно этот вопрос задаст тон дискуссиям на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, куда в пятницу съедутся политики со всего мира.

Поскольку ничто не предвещает ни скорого окончания четырехлетнего конфликта на Украине, ни прекращения военных действий США в Иране, Сирии, Венесуэле и Африке при президенте Дональде Трампе, многие респонденты считают, что риск глобального конфликта обострился.

Эта динамика проявилась отчетливее всего в Великобритании, где 43% респондентов считают, что новая мировая война "вероятна" или "очень вероятна" к 2031 году — против 30% в марте 2025 года. Такого же мнения придерживается почти половина американцев — 46% — против 38% в прошлом году. Из пяти опрошенных стран лишь немцы в целом считают третью мировую маловероятной в ближайшие пять лет.

Что же касается непосредственного участия в военных действиях отдельных стран, то респонденты из США больше других убеждены, что их страна окажется в состоянии войны в течение следующих пяти лет, опережая по этому показателю британцев и французов.

Это говорит о том, что ядерные державы НАТО более подготовлены к конфликтам, чем другие страны, и что тщательно культивируемый Трампом имидж "президента мира" не убеждает даже его собственный электорат.

Минимум треть респондентов в США, Великобритании, Франции и Канады считает, что ядерное оружие может быть использовано в войне в ближайшие пять лет.

В Европе величайшей угрозой миру считается Россия, тогда как канадцы придерживаются такого мнения об Америке Трампа. Французы, немцы и британцы второй по величине угрозой назвали США — с большим отрывом от Китая.

Цена вопроса

Большинство респондентов во Франции, Германии, Великобритании и Канаде считает, что их стране необходимо больше тратить на оборону, причем это мнение сильнее всего в Великобритании и Канаде.

Но вопрос в том, кто за это будет платить. Опрос Politico показал, что сторонников увеличения расходов на оборону заметно поубавилось, когда было оговорено, что это произойдет на счет сокращения других статьей бюджета, роста государственных займов или повышения налогов.

В контексте компромиссов по расходам население Франции и Германии в настоящее время еще меньше настроено на увеличение оборонных бюджетов, чем в прошлом году.

В Германии военные расходы — одна из самых непопулярных статей расходов, уступая разве что только зарубежной помощи.

В 2025 году 40% населения Франции и 37% населения Германии заявили, что поддержат увеличение расходов на оборону, даже если это потребует компромиссов. В этом году поддержка снизилась до 28% во Франции и 24% в Германии.

Общественность обеих стран теперь противится дальнейшим расходам на оборону, если при этом встает вопрос, как платить по счетам.

Опрос Politico также выявил значительный скепсис насчет создания постоянной армии ЕС под единым центральным командованием (эту идею ранее озвучивала Европейская комиссия). Это предложение поддержали лишь 22% немцев и 17% французов.

Обязательная воинская служба оказалась наиболее популярна в Германии и Франции, где около половины населения высказалось за.