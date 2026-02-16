Войти
Путин мог бы разгромить НАТО силами 15 тысяч солдат (Bild, Германия)

Брюссель в преддверии заседания Совета Россия - НАТО
Брюссель в преддверии заседания Совета Россия - НАТО.
Аналитик Гади: раскол НАТО в военной игре с атакой России дискредитирует альянс

Кремлю может понадобиться всего несколько тысяч солдат для того, чтобы дискредитировать НАТО, заявил австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади в подкасте Пауля Ронцхаймера. К этому выводу эксперт пришел после военной игры, моделировавшей нападение России на альянс.

Филипп Пятов (Filipp Piatov)

В подкасте Ронцхаймера эксперт анализирует военную симуляцию нападения.

Берлин — Смогла бы Россия уже в этом году напасть на НАТО и одержать победу? Проведенная экспертами военная игра, моделировавшая наступление, показала тревожные результаты. Они вызвали резонанс даже в Соединенных Штатах и, вероятно, станут предметом дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в пятницу: всего 15 тысяч солдат могут погрузить НАТО в экзистенциальный кризис.

Сложная модель была воссоздана газетой WELT (как и BILD, принадлежит Axel Springer) в сотрудничестве с Немецким центром военных игр Университета бундесвера в Гамбурге. При этом несколько известных экспертов и политиков взяли на себя роли России, различных стран ЕС, в том числе Германии, и НАТО и шаг за шагом провели моделирование эскалации конфликта. Об этом среди прочих сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади взял на себя роль начальника Генерального штаба России и разработал планы нападения (в реальности Россия не собирается нападать на страны НАТО или ЕС — прим. ИноСМИ). В подкасте вице-президента BILD Пауля Ронцхаймера Гади объясняет, как немногочисленные российские войска побеждают западный военный альянс. Особенно тревожно то, что вымышленные боевые действия разворачиваются уже в этом году.

Путин придумывает предлог

"В сценарии было так, что летом 2026 года будет заключено перемирие, и у России будет несколько месяцев, чтобы пополнить войска, переобучить солдат и перебросить их". Перемирие на Украине будет хрупким, но России больше не понадобятся все войска на фронте. Еще один компонент сценария: лидер Кремля Владимир Путин придумывает предлог: гуманитарный кризис в российском Калининграде. Чтобы создать мнимый гуманитарный коридор, российские войска входят в Литву и занимают стратегически важный город Мариямполе.

А что Запад? США не сразу классифицируют происходящее как явный повод для применения статьи 5 НАТО. Германия также колеблется. Польша мобилизует вооруженные силы, но не вмешивается военным путем. Российские войска с помощью беспилотников и мин блокируют центральные транспортные артерии, так что войска НАТО не могут вмешаться на месте. Результат: с помощью всего нескольких тысяч солдат Россия лишила НАТО возможности действовать и заняла часть Прибалтики.

НАТО колеблется, вместо того чтобы нанести удар

Тем не менее, Гади объясняет, что в случае военной игры, "чтобы достичь военных целей в Прибалтике, России не нужно вводить войска в Литву, Латвию или Эстонию. Она может обеспечить так называемое управление огнем из Белоруссии и Калининграда". Это означает, что важнейшие стратегические позиции будут обстреливаться с помощью ракетных установок, артиллерии и БПЛА, что удержит противника от вмешательства. Для этого России не нужно "ни одного солдата" в Прибалтике.

Однако главной проблемой для Запада были бы не военные возможности России, а его собственная реакция. Согласно сценарию, в первые 48 часов американцы не готовы вмешаться военным путем и защищать территорию НАТО своими вооруженными силами. Таким образом, вся ответственность за оказание помощи странам Балтии ложится на Европу. В смоделированной ситуации ни Германия, ни Польша не решаются оказать военную поддержку Литве, которая входит в НАТО и ЕС.

"Цель военных действий России в Прибалтике — дискредитация НАТО"

По словам Гади, действия России создают дилемму для Берлина и Варшавы: "Действительно ли вы готовы рисковать своими войсками, рисковать большими потерями, чтобы защитить Прибалтику?" После военной игры эксперт задается вопросом, действительно ли Германия готова защищать Прибалтику и хватит ли ей на это мужества. Это "чрезвычайно сложное решение" для немецкого руководства.

Последствия для НАТО и Евросоюза были бы катастрофическими, говорит Гади. И объясняет возможные расчеты россиян: "Цель военных действий России в Прибалтике — дискредитация НАТО как альянса и ослабление Европейского союза. Достичь этого можно, убедительно продемонстрировав, что НАТО и другие страны ЕС не могут сделать ничего существенного, если Россия фактически заявит: "Мы отрежем Прибалтику от остальной Европы".

Остается надеяться, что военные западных стран также проводят подобные игры и готовы к любому развитию событий.

  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Белоруссия
Германия
Латвия
Литва
Польша
Россия
США
Украина
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
