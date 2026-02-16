Глубокое напряжение: учения НАТО в проливах Северной Атлантики напрямую затрагивает интересы РФ

Как наши подводники остаются незамеченными в условиях тотального слежения

Военно-морские силы НАТО завершили в Атлантике противолодочные учения Arctic Dolphin 26. В течение двух недель альянс отрабатывал перехват субмарин в акваториях Бьёрнафьордена и Согнефьордена. Для блока маневры стали «экзаменом» командиров подлодок, а для России — сигналом о попытке Запада поставить под контроль ключевой рубеж между Гренландией и Великобританией. Есть ли смысл в таких «играх в прятки», если наши подводники сотни раз оставались в Атлантике незамеченными — в материале «Известий».

Зачем НАТО проводило учения рядом с Норвегией

Противолодочные учения были сфокусированы на стратегическом рубеже между Гренландией, Исландией и Великобританией — важнейшем коридоре для выхода в Атлантический океан, заявили представители Североатлантического альянса.

География учений выбрана неслучайно: извилистые и глубокие фьорды — идеальное место для «игры в прятки» с гидролокаторами. Подводникам легче скрыться, а противолодочным силам сложнее их обнаружить.

Норвегия отправила на учения Arctic Dolphin 26 фрегат KNM Thor Heyerdahl и дизель-электрическую подводную лодку класса Ula, так же лодки представили Великобритания, Германия и Нидерланды. К поиску субмарин с воздуха привлекались британский противолодочный самолет и вертолеты из Дании. Эти маневры позволяют отточить тактику борьбы с угрозами в условиях, максимально приближенных к боевым, считает контр-адмирал ВМС Испании Хоакин Руис Эскагедо.

Важной частью стала сертификация новых командиров подводных лодок, которым нужно было маневрировать в сложных условиях. Капитан ВМС Норвегии Джим Робертсен полагает, что это гарантирует эффективную работу в арктических водах. В свою очередь, командующий флотом королевства коммодор Кирре Хауген подчеркнул: присутствие группы подтверждает решимость Альянса закрепиться на Крайнем Севере.

Что такое GUIK и чем он важен для России

Эксперты видят в Arctic Dolphin отработку действий по созданию «непроходимого заслона» для российских подлодок на выходе в океан — в так называемом барьере GIUK (Гренландия, Исландия, Великобритания).

— Это «ворота» в Атлантику, через которые наши субмарины выходят на оперативный простор. То, что мы видим сегодня, — продолжение противостояния, которое напрямую затрагивает интересы безопасности морских путей России, — пояснил «Известиям» капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

По его мнению, альянс пытается сковать действия Северного флота, используя миф об «опасности России» для Гренландии. Примечательно, что в эту повестку всё чаще пытаются включить и Китай, хотя реальных оснований для этого в данном регионе пока немного.

При этом Дандыкин подчеркнул, что проход субмарины через зоны обнаружения — это вопрос мастерства, российская сторона чувствует себя в этой игре уверенно. Отечественные подводники сотни раз оставались в Атлантике незамеченными, несмотря на все усилия гидроакустиков НАТО, напомнил военный эксперт.

Контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов добавил, что к аббревиатуре GIUK сейчас все чаще добавляют букву «N», включая в периметр Норвегию.

— Большинство европейских участников учений (Норвегия, Германия, Нидерланды) используют дизельные подлодки. Великобритания же, не имея такого флота, выставляет атомные корабли, что повышает статус и возможности группировки, как и американские самолеты P-8 Poseidon, — отметил он.

Особое внимание он советует обратить на действия Лондона. Великобритания реализует проект CABOT — создание так называемого «Атлантического бастиона», о котором стало известно в 2025 году. Программа нацелена на наблюдение за обширными акваториями и защиту от субмарин и дронов в Северной Атлантике через систему сенсоров и беспилотную авиацию. По факту Лондон стремится к «оцифровке» противолодочной обороны, используя роботизированные надводные и подводные комплексы.

Справка «Известий» Проект CABOT — продолжение исследований, проводимых в рамках британской программы CHARYBDIS, а также инициативы НАТО «Умная противолодочная оборона» (Smart Defence), где Великобритания выступает ведущим государством. О запуске проекта официально объявил министр обороны королевства Джон Хили в ходе посещения военно-морской базы в Портсмуте. Данная мера позиционируется Лондоном как ответ на усиление российского подводного флота в регионе.

— Тезис о возможной блокаде Северного флота в Баренцевом море сегодня звучит часто, однако он не вполне корректен. Скорее всего, эта риторика перекочевала из обсуждений ситуации на Балтике. Но не стоит ошибочно полагать, что в нынешних условиях российские военно-морские силы позволят себя где-то заблокировать, — сказал «Известиям» контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов.

Тем не менее, НАТО планомерно готовится к системному противостоянию с нашими подводными лодками, что наглядно подтверждают завершившиеся учения Arctic Dolphin, подвел итог он.

Ранее «Известия» писали, что Белый дом инициировал масштабную программу реанимации и технологического переоснащения системы гидроакустического мониторинга SOSUS. Модернизированная сеть высокочувствительных сенсоров, размещенная на океанском дне в стратегически важном проливе между Гренландией, Исландией и Великобританией, фактически восстанавливает «рубеж GIUK». Интеграция новейших средств обнаружения делает крайне затруднительным скрытное развертывание атомных субмарин российского Северного флота в Атлантическом океане.

Параллельно с этим Пентагон прорабатывает логистические сценарии, предусматривающие задействование глубоководных портовых мощностей на исландской территории для обеспечения функционирования многоцелевых подводных лодок типа Virginia. Создание инфраструктуры для оперативного обслуживания и ротации экипажей в непосредственной близости к Арктике гарантирует постоянное военно-морское присутствие США в регионах, которые традиционно относились к сфере стратегических интересов России.

Юлия Леонова