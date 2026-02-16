Зеленский показал первое немецко-украинское СП по производству дронов для ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня Зеленский во главе делегации прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Здесь он должен выступить на пленарном заседании и провести ряд встреч, в том числе рассчитывает переговорить с главой Госдепа США Марко Рубио.

Но первым делом глава киевского режима отправился на первое немецко-украинское совместное предприятие по производству дронов для ВСУ. В своем телеграм-канале Зеленский разместил видеоролик, на котором показана его совместная с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом и главой МИД Украины Сибигой экскурсия по заводу.

Судя по кадрам, на предприятии уже производятся малогабаритные квадрокоптеры. Один из них, БПЛА Linza 3.0, Зеленский торжественно продемонстрировал на камеру. Киевский клоун почему-то назвал показанный дрон ударным, хотя это беспилотник, которые можно использовать в разных целях.

В комментарии к видео Зеленский пишет, что коптеры производятся по «современной украинской технологии, проверенной в бою». Дроны оснащаются чипами с искусственным интеллектом. Заявлено, что в этом году предприятие поставит в украинскую армию десять тысяч беспилотников.

Украина долго работала над открытием линий совместного производства в Европе. И сегодня эта линия работает. Первая в Германии. Это реальный результат.

Зеленский заявил, что до конца нынешнего года всего запланировано открыть в Европе десять совместных предприятий по производству беспилотников.

Спасибо канцлеру Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу. Украина всегда готова делиться опытом, который мы приобрели, защищая жизни.

Судя по кадрам видео и ранее появившейся в сети информации, речь идет о совместном предприятии украинской компании Frontline Robotics и немецкого оборонного стартапа Quantum Systems (QFI). О создании СП в рамках новой инициативы «Строим вместе с Украиной» было объявлено в середине декабря прошлого года.

Как заявил гендиректор совместного предприятия Матиас Лена, общая сумма таких заказов составит сотни миллионов евро. QFI планирует производить логистические и боевые БПЛА «Линза», разведывательные «Зум» и автономные боевые модули «Буря». Все беспилотники будут отправлены ВСУ. При этом информация о том, кто оплачивает данные заказы для нужд Минобороны Украины, отсутствует. Нет сведений о стоимости БПЛА совместного производства.

В пресс-релизе QFI сообщается, что компания Frontline Robotics недавно представила БПЛА Linza 3.0 — первый украинский многоцелевой логистический дрон, произведенный в Германии. Беспилотник оснащен модулем визуальной инерциальной навигации с поддержкой искусственного интеллекта, имеет 12-дюймовую раму и может нести до 4 кг полезной нагрузки на расстояние до 15 км, оставаясь в воздухе до 60 минут.

Платформа оснащена оптической навигацией для построения траекторий полета и стабилизации над целями. Она проще в управлении, чем коммерческие системы, но при этом обеспечивает стабильную работу в городских условиях и на пересеченной местности, заявили в СП.

Технический директор Frontline Robotics Павел Косолапкин возмутился по поводу того, что в СМИ Linza 3.0 часто называют «украинским Mavic».

В отличие от коммерческих квадрокоптеров, мы разработали этот дрон специально для выполнения военных задач. С самого начала мы сосредоточились на управлении и передаче видео как наиболее важных элементах для решения боевых задач. Только после этого мы создали корпус, который продолжаем дорабатывать и совершенствовать.