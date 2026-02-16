Новейшую американскую антидроновую систему VAMPIRE испытали в Польше

Источник изображения: topwar.ru

Проведена демонстрация противодействия беспилотникам с использованием 70-мм боеприпасов. Речь идёт о боеприпасах FZ275 с лазерным наведением от компании Thales. Для стрельбы, предназначенной для поражения беспилотных воздушных целей использовалась пусковая установка FZ605.

Система борьбы с дронами получила название VAMPIRE. По сути, это совместное детище Thales и L3Harris.

Примечателен тот факт, что испытания этой системы проводились в Польше. Соответственно, совсем не исключено, что для дальнейших, уже полностью «натурных», испытаний её отправят восточному соседу Польши.

Для эффективности поражения дронов в ходе испытательных стрельб использовалась система датчиков целеуказания WESCAM MX-10D. А управлялось всё это специальным софтом - Widow (не путать с Windows).

Принцип работы примерно таков: датчики следят за небом, передавая данные для анализа, далее идёт идентификация движения БПЛА по характерным параметрам, включая скоростные и габаритные. Осуществляет идентификацию программное обеспечение, которое и отправляет команду на её поражение ракетой.

Глава подразделения систем наведения компании L3Harris Том Киркленд:

Продолжение демонстраций, подобных этой в Польше, позволяет нашим клиентам получить представление о спектре решений, которые мы можем предложить для удовлетворения меняющихся потребностей в оборонной сфере. Наша система VAMPIRE предоставляет клиентам мощное и надежное решение, которое легко можно использовать на борту различных платформ.

Устанавливаться система может в грузовик или же интегрироваться с той или иной единицей бронетехники. Также есть вариант размещения на борту корабля или катера. Конструкция «Вампира» модульная.

Что интересно, и в этой системе используется искусственный интеллект с машинным обучением по определению целей и управлению огнём. Таким образом, внедрение ИИ в вооружение в современном мире идёт всё более активно.