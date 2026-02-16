Войти
Lenta.ru

Эффективность российской «Гарпии» повысили

262
0
0
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

Российский дрон «Гарпия-А1» получил новый модуль «Комета»

Российский дрон-камикадзе «Гарпия-А1» получил новый модуль приема спутниковых данных «Комета», который повысит эффективность аппарата. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».



В сообщении обратили внимание на фрагменты «Гарпии», которую использовали в ходе ударов по объектам в Одесской области. Противник утверждает, что аппарат новой серии «КК» получил 16-канальный модуль «Комета-М16». Подобное изделие ранее находили в обломках универсальных межвидовых планирующих боеприпасов УМПБ-5.

Отмечается, что «Гарпии» прошлой серии оснащали 12-канальным модулем «Комета-М12». Эти изделия используют несколько приемников для сравнения углов и силы поступающих сигналов. Полученная информация позволяет отделить настоящие сигналы от помех.

О первых эпизодах применения «Гарпий-А1» стало известно в 2023 году. Аппарат с поршневым двигателем и треугольным крылом похож на «Герани». При этом он отличается улучшенными летными характеристиками и увеличенной боевой частью. Дальность полета «Гарпии» оценивают в 1500 километров.

В сентябре стало известно, что «Герани-2» начали оснащать увеличенной осколочно-фугасной боевой частью весом 90 килограммов вместо прежних 50. При этом дальность полета уменьшилась до 1200 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей