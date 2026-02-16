НАТО: будущее уже здесь — альянс не готов (The Wall Street Journal, США)

WSJ: НАТО не подготовлена к современным боевым действиям

Учения НАТО Hedgehog показали неготовность альянса к современным боевым действиям, пишет WSJ. Как отмечают участники, организаторы не учли прозрачность поля боя, поэтому все подразделения и техника оказались "уничтожены". По мнению экспертов, итоги учений для альянса — "ужасающие".

Джиллиан Кей Мелкиор (Jillian Kay Melchior)

Моделирование боевых действий с применением дронов демонстрирует разрыв между тактикой альянса и реалиями украинского конфликта

Конфликт России и Украины обнажил контуры войны будущего, к которым США с союзниками оказались не готовы. К такому выводу подводят итоги крупномасштабных учений НАТО, состоявшихся в Эстонии в мае прошлого года. Подробности маневров, ранее не публиковавшиеся, свидетельствуют о серьезных тактических просчетах и уязвимостях альянса в условиях массированного применения беспилотных систем.

В учениях Hedgehog 2025 приняли участие свыше 16 тысяч военнослужащих из 12 государств-членов НАТО, а также украинские специалисты по БПЛА, включая прибывших непосредственно из зоны боевых действий. Сценарий предполагал ведение боя в условиях "конфликтного и насыщенного" воздушного пространства. Как пояснил подполковник Арбо Пробал, руководитель программы БПЛА-систем Сил обороны Эстонии, основная задача заключалась в создании максимального напряжения, стресса и когнитивной нагрузки на подразделения с целью проверки их адаптивности в боевых условиях.

В отличие от статичного украинского фронта, учения Hedgehog моделировали динамичную обстановку с возможностью маневра бронетанковых подразделений. В одном из эпизодов боевая группа численностью несколько тысяч человек (включая британскую бригаду и эстонскую дивизию) предприняла наступательные действия. Однако, по свидетельству источников, наступающие не учли кардинального повышения прозрачности поля боя благодаря разведывательным дронам.

Как вспоминает один из участников, выполнявший роль условного противника, подразделения НАТО передвигались по местности без должной маскировки, разворачивая полевые лагеря и оставляя технику на открытых площадках. "Все это было уничтожено", — констатирует он.

Ключевым фактором, определившим исход учений, стало применение украинской стороной системы управления боем Delta. Данный комплекс обеспечивает сбор разведданных в реальном времени, их обработку с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, идентификацию целей и координацию ударов между различными подразделениями. Это позволяет реализовать так называемый "цикл поражения" (обнаружение — передача данных — огневое воздействие) в течение нескольких минут.

Всего одна украинская группа численностью около 10 человек, действовавшая в качестве имитированного противника, за половину суток условно уничтожила 17 единиц бронетехники и нанесла 30 "ударов" по иным целям.

Айвар Ханниотти, координатор программ беспилотных систем Союза обороны Эстонии (Кайтселийт), руководил группой из сотни человек (эстонцев и украинцев). По его словам, на площади менее 4 квадратных миль было задействовано более 30 беспилотников. Полковник Пробал отмечает, что интенсивность применения дронов на учениях была примерно вдвое ниже реальной, однако это частично компенсировалось тем, что судейская коллегия засчитывала удары с повышенным поражающим эффектом. Тем не менее, как подчеркивает Ханниотти, даже при пониженной плотности разведки "возможности скрыться не существовало. Мы без труда обнаруживали автомобильную и бронетехнику и оперативно поражали ее ударными дронами".

Эксперт по беспилотным системам Айвар Ханниотти, ныне работающий в частном секторе, характеризует общие итоги учений для сил НАТО как "ужасающие". По его оценке, условный противник "сумел вывести из строя два батальона за сутки", после чего те утратили боеспособность в рамках сценария. При этом подразделения НАТО "так и не обнаружили группы дронов".

Организаторы учений из Эстонии заслуживают признания за то, что побудили партнеров по альянсу критически оценить собственные уязвимости. Hedgehog продемонстрировали потенциал украинского вклада в общеевропейскую безопасность. Как отмечает бывший командующий Разведывательным центром Эстонии Стен Рейманн, инициировавший привлечение украинских специалистов, изучение видеоматериалов и отчетов из зоны боевых действий не заменяет непосредственного участия. По его словам, итоги учений стали "шоком" для военнослужащих и командного состава.

Несмотря на то, что в ходе Hedgehog не рассматривались вопросы закупок вооружений и стратегического планирования, а также имели место ограничения, связанные с небольшими размерами территории Эстонии и условиями землепользования, учения позволили смоделировать ключевую тенденцию современных боевых действий. Поле боя становится "прозрачным", что кратно повышает уязвимость любых передвигающихся объектов. Данный вывод требует от НАТО пересмотра тактических подходов и поиска эффективных средств защиты бронетехники.

Следующий важный вывод касается необходимости сокращения времени цикла поражения, что невозможно без более тесной координации ударных действий. В качестве перспективной меры рассматривается возможность проведения сравнительных испытаний украинской системы Delta и аналогичной платформы управления боем, разработанной в США. Отдельного внимания требует совершенствование коммуникации между подразделениями. Украинский опыт демонстрирует эффективность широкого обмена данными между командованием и частями, однако этот подход противоречит устоявшейся практике НАТО, ориентированной на ограничение распространения информации закрытого характера.

Как отмечает отставной генерал Дэвид Петреус, идентификация проблемы сама по себе не равнозначна ее решению: "Усвоение уроков происходит лишь тогда, когда за ним следует разработка новых концепций, обновление доктринальных документов, корректировка организационных структур, пересмотр программ боевой подготовки, совершенствование курсов подготовки командного состава, формирование новых требований к материально-техническому обеспечению, влияющих на закупочные процессы, и даже изменение кадровой политики и подхода к рекрутингу".

Эстония уже приступила к реализации системных изменений. Актуализированы программы подготовки, тактические приемы и военная доктрина с учетом реалий эпохи БПЛА-систем. Увеличены оборонные расходы, углубляется взаимодействие с частным технологическим сектором в области разработки дронов и иных военных инноваций.

Мария Лемберг, представляющая украинскую организацию Aerorozvidka (участвовавшую в разработке Delta), констатирует, что значительная часть стран — членов НАТО продолжает демонстрировать "фундаментальное непонимание характера современного боя", а подготовка личного состава ведется "по доктринам, не соответствующим реалиям текущего конфликта". Лемберг, содействовавшая привлечению украинских специалистов к учениям Hedgehog, выражает надежду, что их результаты станут катализатором для интенсификации обмена опытом между Киевом и партнерами.

По свидетельству нескольких источников, один из командиров НАТО, наблюдавший за ходом учений, резюмировал увиденное нецензурно. Корреспондент издания обратился за комментарием к полковнику Пробалу. Поясняя реакцию военнослужащих, он подчеркнул, что одной из целей Hedgehog было побудить участников к рефлексии, "заставить их критически оценить собственные действия и не допустить самоуспокоенности". Отвечая на вопрос об успешности учений, полковник Пробал лаконично заметил: "С моей точки зрения, задача выполнена".