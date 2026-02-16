ЕС ищет замену американским самолетам ДРЛОи У

ЦАМТО, 13 февраля. Евросоюз ищет европейскую замену американским самолетам ДРЛОиУ производства Boeing. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Politico со ссылкой на внутренний документ Минобороны Германии.

"Первоначально планировалось закупить у Boeing сделанные в США самолеты E-7A "Веджтэйл". Однако конфиденциальный документ Минобороны Германии, с которым ознакомилось Politico, показывает, что Берлин и несколько партнеров по НАТО теперь хотят отменить это решение от 2023 года и вместо этого перейти к европейской альтернативе", – говорится в статье.

Согласно документу, дальнейшее использование самолетов ДРЛОиУ компании Boeing, как утверждается, создаст значительные риски в отношении стоимости, сроков поставок, техобслуживания и сертификации.

При этом, отмечает издание, альтернативой Boeing может стать шведский самолет Saab "ГлобалАй" – в Европе он состоит на вооружении ВС Швеции, две единицы в декабре были заказаны Францией, а глава МО Германии Борис Писториус в сентябре 2025 года называл модель "предпочтительной".

В то же время издание подчеркивает, что на данный момент основным самолетом ДРЛОиУ в НАТО является Boeing E-3 "Сентри".

Как напоминает агентство, ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.