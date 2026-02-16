Войти
ЕС ищет замену американским самолетам ДРЛОи У

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry НАТО
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Cody Froggatt

ЦАМТО, 13 февраля. Евросоюз ищет европейскую замену американским самолетам ДРЛОиУ производства Boeing. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Politico со ссылкой на внутренний документ Минобороны Германии.

"Первоначально планировалось закупить у Boeing сделанные в США самолеты E-7A "Веджтэйл". Однако конфиденциальный документ Минобороны Германии, с которым ознакомилось Politico, показывает, что Берлин и несколько партнеров по НАТО теперь хотят отменить это решение от 2023 года и вместо этого перейти к европейской альтернативе", – говорится в статье.

Согласно документу, дальнейшее использование самолетов ДРЛОиУ компании Boeing, как утверждается, создаст значительные риски в отношении стоимости, сроков поставок, техобслуживания и сертификации.

При этом, отмечает издание, альтернативой Boeing может стать шведский самолет Saab "ГлобалАй" – в Европе он состоит на вооружении ВС Швеции, две единицы в декабре были заказаны Францией, а глава МО Германии Борис Писториус в сентябре 2025 года называл модель "предпочтительной".

В то же время издание подчеркивает, что на данный момент основным самолетом ДРЛОиУ в НАТО является Boeing E-3 "Сентри".

Как напоминает агентство, ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.

