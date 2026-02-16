Войти
ЦАМТО

Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова"
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова".
Источник изображения: © АГН "Москва" / Сергей Киселев

ЦАМТО, 13 февраля. Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем, сообщил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

В СССР был создан первый в мире самолет с водородным двигателем, напомнил М.Ковальчук, выступая на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии, основной темой которого стала 123-я годовщина со дня рождения выдающегося атомщика, создателя основ отечественного военного и гражданского атомного флота академика Анатолия Александрова.

"Сейчас мы делаем первый в мире беспилотник с водородным двигателем", – цитирует "РИА Новости" А.Ковальчука.

