Российские «Гарпии-А1» с защитой от РЭБ атаковали Одессу в ночь на пятницу

Источник изображения: topwar.ru

Украинские средства РЭБ, работающие этой ночью в районе Одессы, оказались бесполезны, российские беспилотники сумели без особого труда поразить назначенные цели. Как утверждают украинские ресурсы, это произошло из-за того, что российские войска применили новую версию ударного дрона «Гарпия-А1» с улучшенной версией защиты от РЭБ.

Украинские специалисты, изучившие обломки атаковавших Одессу российских дронов-камикадзе, пришли к выводу, что в ночь на пятницу по целям работали не обычные «Герани», а их аналог под названием «Гарпия», да еще и модернизированная, с улучшенной защитой от РЭБ.

Новая версия получила серию «КК» — эту маркировку нанесли на дроны, которые атаковали Одессу.

Источник изображения: topwar.ru

Дрон-камикадзе «Гарпия А1» не является какой-то новинкой в российских войсках, серийное производство данных БПЛА было развернуто в 2023 году на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». Модернизированная версия дрона получила 16-канальную CRPA-антенну «Комета-М16», которая используется для спутниковой навигации в условиях действия РЭБ. Предыдущая серия «Гарпий» оснащалась 12-канальной CRPA-антенной «Комета-М12».

БПЛА «Гарпия А1» внешне похож на «Герань», но имеет ряд отличий. Дрон несет боевую часть массой 150 кг и способен наносить удары на дальность до 1,5 тысяч километров.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
