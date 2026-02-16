Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

ЦАМТО, 13 февраля. Как сообщило Минобороны Финляндии, власти страны направят ВС Украины новый пакет военной помощи. Президент Финляндии по предложению правительства принял решение по данному вопросу 5 февраля.

Это 32-й пакет военной помощи, который Финляндия передает Украине. По расчетам, замена вооружений и военной техники, поставленных в рамках нового пакета, обойдется Финляндии в 43 млн. евро. Общая стоимость всех переданных Украине Финляндией на данный момент пакетов военной помощи составляет 3,2 млрд. евро.

По информации Минобороны, на этот раз пакет будет включать изделия финского производства, закупленные для поддержки ВС Украины.

По заявлению министра обороны Антти Хаккянена, Финляндия продолжит поддерживать Украину, поставляя военную технику в соответствии с планом. Помимо собственных пакетов поддержки, страна участвует в нескольких коалициях, нацеленных на усиление боевого потенциала ВС Украины.

Традиционно для обеспечения безопасности номенклатура пакета помощи, способ, сроки и другие детали ее доставки к месту назначения не раскрываются. При принятии решения о выделении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и возможности ВС Финляндии.

Как сообщал ЦАМТО, власти Финляндии оказывают военную помощь Украине с февраля 2022 года. В ее состав, в частности, вошли БТР XA-185 с колесной формулой 6x6, бронированные машины разминирования "Леопард 2R", артиллерийские системы и боеприпасы, 23-мм зенитные установки, противотанковые гранатометы М72, 12,7-мм пулеметы, 5,65-мм штурмовые винтовки, боеприпасы различных калибров, бронежилеты, композитные шлемы, медицинское оборудование, рационы питания и т.д.

Кроме того, в Финляндии налаживается совместное с украинскими партнерами производство вооружений.