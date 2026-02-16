Войти
ЦАМТО

В Польшу доставлена первая в 2026 году партия ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс"

246
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 13 февраля. Агентство вооружений МНО Польши 9 февраля сообщило о доставке в Польшу из США первой в 2026 году партии основных боевых танков M1A2 SEPv3 (System Enhancement Package version Three) "Абрамс".

В состав новой партии вошли 29 танков. Перед передачей в состав 1-й Варшавской бронетанковой бригады Сухопутных войск Польши танки пройдут подготовку на предприятии Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne (WZMot) в Познани.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3, 26 БРЭМ M88A2 HERCULES, 17 единых штурмовых мостов M1074, вооружений, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму до 6 млрд. долл.

Контракт на закупку 250 ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс", боеприпасов, сопутствующей техники и услуг МНО Польши подписало в апреле 2022 года. Общая стоимость закупки составляет около 4,75 млрд. долл. Полностью выполнить контракт планируется в 2026 году.

Производство танков для ВС Польши началось после заключения СВ США в августе 2022 года начального контракта стоимостью 1,148 млрд. долл. с компанией General Dynamics Land Systems.

Первые 28 ОБТ M1A2 SEPv3 были доставлены в Польшу в январе 2025 года. В мае 2025 года в Польшу были доставлены еще 19 танков, в сентябре – 38 танков, в декабре – 32 танка. Таким образом, в течение 2025 года ВС Польши получили 117 танков, а также несколько бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 HERCULES. Поставка оставшихся ОБТ и сопутствующего оборудования будет завершена в 2026 году.

Кроме того, в январе 2023 года МНО Польши заключило с властями США контракт на поставку 116 танков M1A1, а также сопутствующей техники. Поставка данных ОБТ была выполнена с июня 2023 по июнь 2024 года и позволила восполнить пробел, образовавшийся после передачи ВС Украины 240 прошедших модернизацию танков Т-72.

Таким образом, на сегодняшний день ВС Польши получили 262 танка "Абрамс" обеих модификаций. В итоге же на вооружении ВС Польши будет состоять не менее 366 ед. M1A1 и M1A2 SEPv3 "Абрамс".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Т-72
Компании
General Dynamics
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей