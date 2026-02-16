В Польшу доставлена первая в 2026 году партия ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс"

ЦАМТО, 13 февраля. Агентство вооружений МНО Польши 9 февраля сообщило о доставке в Польшу из США первой в 2026 году партии основных боевых танков M1A2 SEPv3 (System Enhancement Package version Three) "Абрамс".

В состав новой партии вошли 29 танков. Перед передачей в состав 1-й Варшавской бронетанковой бригады Сухопутных войск Польши танки пройдут подготовку на предприятии Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne (WZMot) в Познани.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3, 26 БРЭМ M88A2 HERCULES, 17 единых штурмовых мостов M1074, вооружений, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму до 6 млрд. долл.

Контракт на закупку 250 ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс", боеприпасов, сопутствующей техники и услуг МНО Польши подписало в апреле 2022 года. Общая стоимость закупки составляет около 4,75 млрд. долл. Полностью выполнить контракт планируется в 2026 году.

Производство танков для ВС Польши началось после заключения СВ США в августе 2022 года начального контракта стоимостью 1,148 млрд. долл. с компанией General Dynamics Land Systems.

Первые 28 ОБТ M1A2 SEPv3 были доставлены в Польшу в январе 2025 года. В мае 2025 года в Польшу были доставлены еще 19 танков, в сентябре – 38 танков, в декабре – 32 танка. Таким образом, в течение 2025 года ВС Польши получили 117 танков, а также несколько бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 HERCULES. Поставка оставшихся ОБТ и сопутствующего оборудования будет завершена в 2026 году.

Кроме того, в январе 2023 года МНО Польши заключило с властями США контракт на поставку 116 танков M1A1, а также сопутствующей техники. Поставка данных ОБТ была выполнена с июня 2023 по июнь 2024 года и позволила восполнить пробел, образовавшийся после передачи ВС Украины 240 прошедших модернизацию танков Т-72.

Таким образом, на сегодняшний день ВС Польши получили 262 танка "Абрамс" обеих модификаций. В итоге же на вооружении ВС Польши будет состоять не менее 366 ед. M1A1 и M1A2 SEPv3 "Абрамс".