Индонезия близка к приобретению списанного итальянского авианосца

Планы Индонезии по приобретению бывшего авианосца ВМС Италии "Джузеппе Гарибальди" близки к реализации, хотя официального подтверждение договоренностей еще не получено. Как сообщает Naval News, начальник штаба местного флота адмирал Мухаммед Али заявил, что командование ожидает прибытия этого корабля до празднования 81-й годовщины формирования Вооруженных сил Индонезии, которое состоится 5 октября.

В то же время адмирал не стал прямо заявлять, что Индонезия приобрела корабль или что подписан контракт. Он пояснил, что Минобороны продолжает переговоры с судостроительной компанией Fincantieri и итальянским военно-морским флотом.

Авианосец "Джузеппе Гарибальди", Италия Википедия

Обозначенная дата 5 октября имеет важное значение. Годовщина создания национальных Вооруженных сил обычно отмечается масштабным военным парадом, который часто используют для демонстрации общественности новых приобретений и основных оборонных активов.

Ограниченные сроки поставки также вызывают вопросы с точки зрения оперативной готовности. Как отмечает Naval News, Индонезия никогда не эксплуатировала авианосец, а это значит, что быстрая передача почти наверняка потребует значительного участия итальянского персонала. Поэтому вполне вероятно, что авианосец, если его передача состоится до октября, прибудет со значительной долей итальянского экипажа на борту для оказания помощи в выполнении основных операций.

Короткие сроки поставки также означают, что основные работы по модернизации или доработке не будут завершены в Италии, что увеличит вероятность того, что они будут проведены уже в Индонезии после прибытия.

Как сообщало в 2025 году издание Naval News, индонезийская частная компания Republkorp открыто выразила заинтересованность в проведении работ по модернизации авианосца "Джузеппе Гарибальди" в случае его приобретения. Однако на данный момент ни ВМС, ни Минобороны Индонезии не раскрывали официальных подробностей относительно масштабов потенциальных модернизаций.

Информация об интересе Индонезии к авианосцу "Джузеппе Гарибальди" стала чаще появляться в последние два года. В мае 2024 года адмирал Али поднялся на борт корабля, где его сопровождал тогдашний заместитель командующего ВМС Италии адмирал Джузеппе Берутти Берготто.

Постройка "Джузеппе Гарибальди" началась в марте 1981 года, причем корабль классифицировали как авианесущий крейсер, поскольку после Второй мировой войны Италии было запрещено иметь авианосцы. Его спустили на воду в 1983 году и ввели в строй в 1985-м.

Изначально на борту размещались только вертолеты, но во время учений НАТО на палубу приземлялись американские штурмовики AV-8B "Харриер" с вертикальным взлетом и посадкой. После отмены ограничений в 1989 году на "Джузеппе Гарибальди" разместили приобретенные Италией штурмовики "Харриер".

За годы службы авианосец неоднократно модернизировался, на борту заменялись различные артиллерийские, торпедные и ракетные системы. В октябре 2024 года итальянские ВМС вывели корабль из эксплуатации.

Водоизмещение авианосца "Джузеппе Гарибальди" – 13 850 тонн, длина корпуса – 180,2 метра, ширина – 33,4 метра, осадка – 7,5 метра. Максимальная скорость – 30 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль при скорости 20 узлов. Вместимость – 16 самолетов или 18 вертолетов.