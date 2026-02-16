Bloomberg: европейцы ведут переговоры о создании ядерного арсенала

Источник изображения: topwar.ru

Европейцы практически в одночасье лишились привычной гарантированной военной защиты США с учетом политики Трампа в этом вопросе. Одновременно донельзя накрутили себя «неизбежным» военным столкновением (нападением — в их интерпретации) с крупнейшей ядерной державой Россией. Теперь лидеры Старого Света лихорадочно решают, чего дальше делать в этой почти патовой, по их мнению, ситуации.

Всезнающее агентство Bloomberg как всегда со ссылкой на неназванные источники пишет, что европейцы ведут между собой переговоры о создании собственного ядерного арсенала, поскольку США больше не рассматривается как надежный военный партнер. Соответствующие переговоры ведутся на высоком уровне между лидерами стран Европы, военными и министрами.

Впервые после окончания холодной войны европейские столицы обсуждают возможность создания собственного ядерного сдерживающего фактора. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией, ссылаясь на переговоры между военными и правительствами.

В числе застрельщиков этой темы неугомонный французский лидер. По словам источников, знакомых с ситуацией, ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи в этом месяце предложит остальным европейским странам присоединиться к ядерному сдерживанию. В прошлом году он уже заикнулся о возможности распространить французский ядерный зонтик на остальную Европу, напоминает «Блумберг».

Источник изображения: topwar.ru

Ядерный потенциал Европы зависит от двух стран. Британия лишь условно считается ядерной державой, в этом вопросе она полностью зависит от США, но Франция может производить собственные боеголовки.

При наличии достаточного количества средств другие европейские страны теоретически могли бы обзавестись ядерным оружием. Но это потребовало бы болезненного выбора: либо огромные затраты и нарушение международных договоров, если страны хотят создать собственный арсенал, либо признание того, что, вступая в альянс для защиты союзника, они, скорее всего, подвергают себя риску нападения.

Гипотетические последствия такого решения агентству описал старший научный сотрудник Института исследований в области разоружения при ООН Павел Подвиг:

Представьте, что Россия вторгается в Эстонию. У Франции есть возможность нанести России большой ущерб, но Россия в ответ нанесет большой ущерб Франции. Готов ли Париж к такому развитию событий?

Источник изображения: topwar.ru

В этой связи Европа действует осторожно. Решая этот вопрос, официальные лица стараются не подавать сигналов, которые могут быть восприняты Россией даже как потенциальная угроза государственной безопасности. Переговоры ведутся в двустороннем или трехстороннем формате с участием стран, пользующихся большим доверием друг к другу, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения европейцами этой темы.

Ядерное сдерживание станет одной из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует сегодня. По словам источников, знакомых с ситуацией, речь Макрона по поводу европейской ядерной программы прозвучит позже, во Франции, после консультаций с советниками президента.

По мнению экспертов, замена американского «ядерного зонтика» новыми европейскими вооружениями, помимо прочих проблем, не по карману большинству стран. Континент и так тратит огромные средства на увеличение военной мощи. В 2025 году Европейский союз и Великобритания вместе потратили на оборону более 530 миллиардов долларов — это больше половины всего валового внутреннего продукта Польши.

Великобритания и Франция вместе тратят около 12 миллиардов долларов в год на обслуживание своего вооружения. Это больше половины всего оборонного бюджета Швеции, нового члена НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо прочего, убедить избирателей в том, что дорогостоящее ядерное оружие защищает другие страны — даже если расходы на него не возросли, — будет непросто. И Париж, и Лондон уже сталкиваются с недовольством налогоплательщиков, поскольку правительствам приходится принимать непростые бюджетные решения в части увеличения военных расходов за счет других статей бюджета.

По мнению старшего научного сотрудника британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Дарьи Должиковой, на данный момент лучшим решением для Европы было бы развитие собственного арсенала современного неядерного оружия, которое может угрожать важным целям на территории России и помешать вторжению.