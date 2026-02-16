Войти
Невозможность перехвата «Орешника» объяснили

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Полковник Шабалтас: «Орешник» невозможно перехватить из-за его огромной скорости

Российскую ракету «Орешник» не может перехватить ни одна система противовоздушной обороны (ПВО) из-за ее огромной скорости. Об этом ТАСС сообщил бывший начальник отдела Управления боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения России полковник Николай Шабалтас.

«Ни одна существующая система ПВО пока не может противодействовать "Орешнику", потому что он идет с очень большой скоростью», — сказал специалист.

По его словам, ранее в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) российская сторона предупреждала американскую о пусках «Орешника». «Однако представители Штатов все равно не смогли бы ничего сделать с "Орешником" из-за его скорости», — сказал полковник.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что американские спутники Planet Labs могли сфотографировать, предположительно, самоходные пусковые установки ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

Также в феврале военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что России после прекращения действия ДСНВ следует расширить производство «Орешника».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Проекты
Военные учения
