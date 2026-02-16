«Цена не важна»: японское судно Chikyu бурит дно океана для добычи редкозёмов

Источник изображения: topwar.ru

Япония ускоряет реализацию плана, принятого около десяти лет назад, по добыче редкоземельных элементов в океане. План принимался после проведения геологоразведки, определившей наличии залежей редкоземельных минералов под океанским дном. Если изначально реализация этого плана, мягко говоря, не форсировалась, то теперь Токио решил сократить зависимость от китайских редкозёмов, которая для Японии превратилась в тотальную.

Японская пресса подтверждает начало работ. Сообщается, что специальное буровое судно Chikyu, принадлежащее государству, занимается установкой оборудования и начинает бурение неподалёку от острова (скорее, атолла) Минамиторисима (Минамитори) почти в 2000 км от Токио. Он же остров Маркуса. Эти воды и «морское дно» Токио, считает своей собственностью. Минамитори является де-юре самым восточным из Японских островов.

Первая добыча руды с содержанием редкоземельных минералов ожидается ровно через год – в феврале 2027 года. Это утверждает специальный японский орган, ответственный за недропользование.

Программный директор национальной платформы инновационных разработок в морской отрасли Японии Сёйи Исии:

Речь идёт об экономической безопасности Японии. Стране необходимо обеспечить бесперебойную цепочку поставок редкоземельных элементов. Какими бы дорогими они ни были, промышленность в них нуждается.

То есть, власти Японии не собираются жалеть денег на проект, каким бы дорогостоящим он в итоге ни был. И всё для развития своей «редкоземельной» промышленности.

Тем временем администрация США санкционировала покупку 10% акций у компании, которая занимается добычей «редкозёмов» в районе Раунд-Топ в Техасе. Акции этой компании показали рекорд роста в США – 62 процента за год. Правительство США хочет заполучить как минимум часть этого важного актива. Штаты также хотят уйти от зависимости от поставок редкоземельных металлов (магнитов) из КНР.