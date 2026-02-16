Исполнилось 25 лет контракту на поставку танков Т-90С в Индию

ЦАМТО, 13 февраля. Ровно 25 лет назад, 15 февраля 2001 года, был подписан контракт на поставку российских танков Т-90С в Индию.

Это событие стало вехой не только в истории Уралвагонзавода (сейчас в составе Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех), но и знаковым моментом для всей российской оборонной промышленности, открыв новый этап в развитии танкостроения.

В конце 1990-х годов российская "оборонка" находилась в тяжелом состоянии. Предприятия оставались без заказов, высококвалифицированные специалисты уходили, а кооперационные связи были нарушены. В этих условиях Уралвагонзавод и Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) приняли вызов, который определил будущее отрасли.

В 1998 году Индия выразила заинтересованность в приобретении модернизированных танков Т-90С, оснащенных 1000-сильным двигателем и современным тепловизионным прицелом. Несмотря на отсутствие готовых решений, УВЗ во главе с Николаем Малых, УКБТМ во главе с Владимиром Поткиным и Главное автобронетанковое управление Минобороны России во главе с Сергеем Маевым взяли на себя ответственность за выполнение заказа. Всего за год был разработан и испытан новый двигатель, созданный при участии челябинского завода "ЧТЗ-Уралтрак" в крайне сжатые сроки. В инициативном порядке была спроектирована сварная башня с новой компоновкой боевого отделения. В кооперации с белорусским предприятием был разработан и интегрирован в систему управления огнем первый в истории отечественного танкостроения тепловизионный прицел.

Уже 17 мая 1999 года три опытных образца Т-90С были отправлены в пустыню Тар, где они преодолели более 2000 км. Испытания продолжались около двух месяцев в крайне сложных условиях. Огромные перепады температуры, бездорожье, пески и бури, а затем и тропические леса с влажным воздухом. Танки взбирались на огромные песчаные барханы на 45-градусной жаре. Ночью двигатели не успевали остыть, так как температура не опускалась ниже 30 град. Даже неожиданный тест внезапным ураганным ливнем был успешно пройден Т-90С. Машины доказали свою работоспособность в любых самых экстремальных условиях.

Российскими специалистами постоянно демонстрировалась простота обслуживания и ремонтопригодность танков, все необходимые мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту, включая тест на снятие и ремонт двигателя, проводились в полевых условиях с использованием штатных комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей. Результаты испытаний впечатлили индийскую сторону: бригадный генерал Д.Сингх назвал Т-90С "вторым после ядерного оружия фактором сдерживания".

От первого показа в 1997 году опытного образца на международной оборонной выставке в Абу-Даби (ОАЭ) до заключения контракта прошло всего четыре года, что является беспрецедентно коротким сроком для сделок такого масштаба. Итоговый документ, подписанный между ФГУП "Рособоронэкспорт" и Министерством обороны Индии в феврале 2001 года, предусматривал поставку готовых танков и машинокомплектов для сборки в Индии. Именно Рособоронэкспорт сыграл ключевую роль в продвижении российских танков на мировой рынок. Государственный посредник успешно реализовал поставки в Индию, организовал технологическое сотрудничество по локализации производства танков на территории партнера, а также заключил последующие контракты с другими странами.

"Контракт Рособоронэкспорта на поставку танков Т-90С Индии стал спасательным кругом для российского танкостроения, в портфеле которого в 2001 году был внутренний заказ всего на три машины. Кроме того, он дал огромный стимул развитию всей машиностроительной отрасли страны, в которой сегодня трудоустроено более трех миллионов человек, – сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта. – Индия в свою очередь получила передовые технологии и освоила производство российских танков на национальных мощностях. В рамках программы Make in India мы предлагаем индийским партнерам дальнейшее сотрудничество и готовы оказать содействие в организации производства новейшего танка Т-90МС. Он может выпускаться на тех же предприятиях, где налажен выпуск танков Т-90С/СК, а реализацию программы значительно ускорит применение многих компонентов и боеприпасов, уже производимых в Индии серийно".

Индийский контракт не только помог Уралвагонзаводу сохранить производство боевых машин, но и стал импульсом для возрождения всей танковой отрасли России. Была восстановлена кооперация предприятий-смежников, возвращены специалисты, модернизированы производственные линии. Самое главное – был сделан серьезный научно-технический задел для разработки новых танков.

"Уралвагонзавод тогда доказал, что способен решать задачи любой сложности. Сегодня, когда некоторые эксперты преждевременно "хоронят" танки как класс вооружений, реальность доказывает обратное. Танк остается незаменимым инструментом на поле боя, представляя собой сочетание ударной мощи, защищенности и мобильности. Современные конфликты лишь подтверждают, что ни одна армия мира не может обойтись без бронетехники. Но танк будущего – это уже не просто бронированная гусеничная машина, а высокоинтеллектуальный боевой комплекс. Танкостроение не стоит на месте – оно эволюционирует. Танки становятся технологичнее, мощнее и живучее. И Уралвагонзавод находится на острие этой эволюции, – отметили в пресс-службе Концерна "Уралвагонзавод".

Опыт, полученный при создании Т-90С, способствовал разработке танка нового поколения – Т-90М/МС. От Т-90С его отличает не только индекс, но и полностью новый унифицированный башенный модуль с новой системой управления огнем, новыми системами решения задач командной управляемости и повышенной защищенностью. Изменилось практически все – от обновленного танкового орудия и двигателя до эргономики боевого отделения танка. Новая машина – наследник Т-90С, и она готова к экспорту как образец новейших российских технологий.

Т-90М "Прорыв" продолжает трансформироваться на основе огромного массива данных, полученных в ходе боевых действий. На сегодняшний день он является наиболее массовым современным танком в мире.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн "Уралвагонзавод".