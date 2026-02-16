Войти
Киев хочет получить первые шведские истребители Gripen E уже в этом году

Источник изображения: topwar.ru

Киев намерен получить первые шведские истребители Gripen E уже в этом году, использовав для их закупки часть средств из выделенного Евросоюзом кредита в 90 млрд евро. Об этом заявил министр обороны Швеции Поль Йонсон по итогам встречи с главой украинского Минобороны Михаилом Федоровым.

Йонсон и Федоров провели встречу в рамках прошедшего в Брюсселе заседания очередного «Рамштайна». В ходе состоявшихся переговоров новый министр обороны Украины заявил о желании получить первые истребители Gripen E для Воздушных сил ВСУ уже в этом году. По его словам, для закупки самолетов Киев планирует задействовать часть выделенного ЕС кредита.

Благодаря этим 90 миллиардам евро, которые нам удалось обеспечить, Украина также захочет использовать часть средств для начала финансирования закупки Gripen и развития более мощной системы противовоздушной обороны.

Шведский министр не стал комментировать желание Киева получить самолеты уже в этом году, но ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что первый самолет Киев сможет получить не раньше чем через три года с момента подписания контракта на их производство. А контракт до сих пор не подписан, Украина просто озвучивает свои хотелки.

Как уже сообщалось, у Швеции в настоящее время нет возможности производить самолеты для Украины, для этого необходимо новое производство, а его еще нужно построить. Тем более, что Киев просит завод на своей территории.

Напомним, что в октябре прошлого года Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях закупить не менее 150 истребителей Gripen E для Воздушных сил ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Продукция
Gripen NG
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
