Киев хочет получить первые шведские истребители Gripen E уже в этом году

Источник изображения: topwar.ru
Киев намерен получить первые шведские истребители Gripen E уже в этом году, использовав для их закупки часть средств из выделенного Евросоюзом кредита в 90 млрд евро. Об этом заявил министр обороны Швеции Поль Йонсон по итогам встречи с главой украинского Минобороны Михаилом Федоровым.
Йонсон и Федоров провели встречу в рамках прошедшего в Брюсселе заседания очередного «Рамштайна». В ходе состоявшихся переговоров новый министр обороны Украины заявил о желании получить первые истребители Gripen E для Воздушных сил ВСУ уже в этом году. По его словам, для закупки самолетов Киев планирует задействовать часть выделенного ЕС кредита.
Шведский министр не стал комментировать желание Киева получить самолеты уже в этом году, но ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что первый самолет Киев сможет получить не раньше чем через три года с момента подписания контракта на их производство. А контракт до сих пор не подписан, Украина просто озвучивает свои хотелки.
Как уже сообщалось, у Швеции в настоящее время нет возможности производить самолеты для Украины, для этого необходимо новое производство, а его еще нужно построить. Тем более, что Киев просит завод на своей территории.
Напомним, что в октябре прошлого года Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях закупить не менее 150 истребителей Gripen E для Воздушных сил ВСУ.