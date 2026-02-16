FT: Стармер намерен призвать союзников к созданию многонациональной оборонной инициативы

ЦАМТО, 13 февраля. Премьер-министр Британии Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности намерен призвать западных союзников к созданию многонациональной оборонной инициативы, которая снизила бы затраты на вооружение.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает газета Financial Times со ссылкой на британские источники.

"Кир Стармер намерен обосновать необходимость создания Великобританией и ее западными союзниками многонациональной оборонной инициативы, которая могла бы курировать совместные закупки вооружений и снизить затраты на перевооружение", – пишет издание.

Отмечается, что К.Стармер поднимет этот вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные.