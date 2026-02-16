Войти
ЦАМТО

FT: Стармер намерен призвать союзников к созданию многонациональной оборонной инициативы

237
0
0
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на пресс-конференции
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на пресс-конференции.
Источник изображения: © AP Photo / Thomas Krych

ЦАМТО, 13 февраля. Премьер-министр Британии Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности намерен призвать западных союзников к созданию многонациональной оборонной инициативы, которая снизила бы затраты на вооружение.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает газета Financial Times со ссылкой на британские источники.

"Кир Стармер намерен обосновать необходимость создания Великобританией и ее западными союзниками многонациональной оборонной инициативы, которая могла бы курировать совместные закупки вооружений и снизить затраты на перевооружение", – пишет издание.

Отмечается, что К.Стармер поднимет этот вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей