Глава "Северстали" оценил падение спроса на металлопрокат

Потребление металлов в России за 2024–2025 годы в совокупности снизилось на 18%. Об этом сообщил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев в интервью череповецкому телеканалу 12.

"Как результат – спрос на металлопрокат, металлопотребление в России по итогу 2025 года снизилось почти на 14%. На 4% оно снизилось в 2024 году, в 2025 году – на 14%, то есть в совокупности – 18%. Это очень большое падение", – цитирует его слова ТАСС.

В цехе предприятия "Северстали" "Северсталь"

Шевелев также отметил, что при этом российская металлургическая отрасль всегда была ориентирована на экспорт.

Ранее в компании сообщали, что некоторое "потепление" на рынке возможно лишь во второй половине 2026 года, а полноценное восстановление отрасли прогнозируется не ранее 2027 года.

"Северсталь" – вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании – Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Ранее на этой неделе информационно-аналитическая компания в области черной металлургии "Корпорация Чермет" сообщила, что выплавка стали в России по итогам января сократилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 5,6 млн тонн.