Глава "Северстали" оценил падение спроса на металлопрокат
Потребление металлов в России за 2024–2025 годы в совокупности снизилось на 18%. Об этом сообщил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев в интервью череповецкому телеканалу 12.
"Как результат – спрос на металлопрокат, металлопотребление в России по итогу 2025 года снизилось почти на 14%. На 4% оно снизилось в 2024 году, в 2025 году – на 14%, то есть в совокупности – 18%. Это очень большое падение", – цитирует его слова ТАСС.
В цехе предприятия "Северстали"
"Северсталь"
Шевелев также отметил, что при этом российская металлургическая отрасль всегда была ориентирована на экспорт.
Ранее в компании сообщали, что некоторое "потепление" на рынке возможно лишь во второй половине 2026 года, а полноценное восстановление отрасли прогнозируется не ранее 2027 года.
"Северсталь" – вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании – Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.
Ранее на этой неделе информационно-аналитическая компания в области черной металлургии "Корпорация Чермет" сообщила, что выплавка стали в России по итогам января сократилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 5,6 млн тонн.