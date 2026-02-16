США хотят полного отказа Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов

Источник изображения: topwar.ru

США будут добиваться полного отказа Европы от российских энергоресурсов. Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, исключений быть не должно, все страны Европы должны перейти на американские.

США в ближайшие дни проведут встречи с представителями Венгрии и Словакии, чтобы обсудить с ними дальнейший отказ от российских энергоресурсов. Произойдет это в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 13 февраля. В подробности будущих переговоров Рубио вдаваться отказался.

Мы проведем с ними переговоры. Мы поговорим с ними о том, что должно произойти. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах.

На сегодняшний день Венгрия и Словакия активно закупают как российскую нефть, так и российский газ. Как ранее заявил венгерский премьер Виктор Орбан, США дали на это свое разрешение в виде исключения. Но, как следует из заявления Рубио, долго это исключение не проработало, американцев не устраивает текущая ситуация, им нужна вся Европа. Так что в скором времени Россия полностью переориентируется на Азию.

Напомним, что Евросоюз намерен полностью отказаться от российского газа в 2027 году. Сначала года от СПГ, а к сентябрю и от трубопроводного. Венгрия и Словакия выступили против, но наложить вето на данное решение не сумели, процедура предусматривала простое большинство.