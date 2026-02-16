Войти
Военное обозрение

США хотят полного отказа Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов

219
0
0

Источник изображения: topwar.ru

США будут добиваться полного отказа Европы от российских энергоресурсов. Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, исключений быть не должно, все страны Европы должны перейти на американские.

США в ближайшие дни проведут встречи с представителями Венгрии и Словакии, чтобы обсудить с ними дальнейший отказ от российских энергоресурсов. Произойдет это в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 13 февраля. В подробности будущих переговоров Рубио вдаваться отказался.

Мы проведем с ними переговоры. Мы поговорим с ними о том, что должно произойти. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах.

На сегодняшний день Венгрия и Словакия активно закупают как российскую нефть, так и российский газ. Как ранее заявил венгерский премьер Виктор Орбан, США дали на это свое разрешение в виде исключения. Но, как следует из заявления Рубио, долго это исключение не проработало, американцев не устраивает текущая ситуация, им нужна вся Европа. Так что в скором времени Россия полностью переориентируется на Азию.

Напомним, что Евросоюз намерен полностью отказаться от российского газа в 2027 году. Сначала года от СПГ, а к сентябрю и от трубопроводного. Венгрия и Словакия выступили против, но наложить вето на данное решение не сумели, процедура предусматривала простое большинство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Словакия
США
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей