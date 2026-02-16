Войти
ЦАМТО

Франция и Норвегия заключили новое соглашение о военной помощи Украине

Флаг Норвегии
Флаг Норвегии.
Источник изображения: © Pixabay Dean Moriarty

ЦАМТО, 13 февраля. Франция и Норвегия заключили новое соглашение о военной помощи Киеву, в рамках которого будут поставлены управляемые авиабомбы и средства слежения для повышения ситуационной осведомленности.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 12 февраля норвежское правительство.

"Реализация нового соглашения между Францией и Норвегией обеспечит Украину новыми возможностями в областях наблюдения и ситуационной осведомленности, а также авиабомбами... Соглашение предоставляет Норвегии и Франции возможность сотрудничества в пожертвовании уникальных оборонных материально-технических ресурсов посредством закупок у французской промышленности или пожертвованиями из французских запасов", – говорится в заявлении на сайте правительства.

Согласно публикации, в качестве первого шага Норвегия предоставляет около 4,2 млрд. крон (более 441 млн. долл.), а Франция гарантирует заимствование на приблизительно 3 млрд. крон (около 315 млн. долл.). Отмечается, что в рамках соглашения предполагается поставка большого количества управляемых авиабомб и средств слежения для повышения ситуационной осведомленности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Норвегия
Украина
Франция
