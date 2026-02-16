Госкомвоенпром Беларуси: РЛС "Родник 3Д" подтвердила характеристики в ходе испытаний

ЦАМТО, 13 февраля. Трехкоординатная РЛС обнаружения маловысотных воздушных объектов "Родник 3Д" от ОАО "КБ Радар" – управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" успешно прошла очередной этап испытаний.

В условиях сложной радиоэлектронной обстановки и непростых климатических условий (с перепадами температуры воздуха от -25 град. до 0 град. С) РЛС подтвердила свои боевые возможности и тактико-технические характеристики по обнаружению БЛА различных типов и других воздушных объектов, действующих на малых и предельно малых высотах.

Возможности РЛС "Родник 3Д":

- автоматическое обнаружение и сопровождение целей от маловысотных БЛА (с ЭПР от 0,001 кв.м) до воздушных объектов на средних и больших высотах;

- два режима дальности: до 20 км – для малозаметных целей (дроны, крылатые ракеты), до 60 км – для крупных воздушных объектов;

- точное определение координат цели – азимута, дальности, угла места, а также расчет ее курса, скорости и высоты;

- секторы обзора: 0-20 град. – для малоразмерных низколетящих целей и 0-45 град. – для дальнего обнаружения и высотных целей;

- работа в условиях радиоэлектронных помех, как активных, так и пассивных;

- автоматическое распознавание классов целей без участия оператора;

- размещение на стационарных платформах, различных автомобильных шасси и мачтах, при этом РЛС может подниматься на высоту до 30 м посредством универсальной мачты "Унжа" для работы по сверхнизковысотным целям над лесным ландшафтом.

В основе системы – активная фазированная антенная решетка. Каждый ее элемент имеет собственный твердотельный приемопередающий модуль, обеспечивающий высокую точность работы и надежность. Цифровое управление позволяет мгновенно переключать частоты и адаптироваться к новым типам угроз.

Внедрение РЛС "Родник 3Д" в арсенал современных средств мониторинга воздушного пространства позволит существенно повысить эффективность борьбы с актуальными воздушными угрозами, включая рои малоразмерных дронов.

Госкомвоенпром продолжает работать над созданием интеллектуальных систем радиолокации для обеспечения надежного заслона на малых и предельно малых высотах, обеспечивая, таким образом, защиту стратегически важных объектов в любых условиях.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.