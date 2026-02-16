Войти
Спущен на воду третий корабль SGPV-LCS для ВМС Малайзии

Источник изображения: Фото: Unit Komunikasi Awam Sarawak

ЦАМТО, 13 февраля. В Малайзии состоялась церемония спуска на воду третьего патрульного корабля прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS класса "Махараджа Лела".

Мероприятие имеет важное значение для проекта, который существенно отстает от графика и реализуется с перерасходом средств.

По информации Jane's Defence Weekly, корабль, получивший наименование "Шариф Машор", был спущен на воду на военном судостроительном предприятии LUNAS (Lumut Naval Shipyard) 10 февраля.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2014 года малазийская компания Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) заключила контракт на поставку Минобороны Малайзии 6 патрульных кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS (Second Generation Patrol Vessel Littoral Combatant Ship) по модифицированному проекту "Говинд-2500" французской DCNS (в настоящее время Naval Group). Стоимость соглашения оценивалась в 9 млрд. ринггитов (2,4 млрд. долл.).

Работы по строительству головного корабля начались в Малайзии 13 июня 2015 года. Закладка киля состоялась 8 марта 2016 года, начальный спуск на воду – 24 августа 2017 года.

Первоначально планировалось, что головной корабль поступит на вооружение в 2019 году, а оставшиеся корабли будут переданы заказчику с интервалом в 6 месяцев. Тем не менее, из-за финансовых проблем у Boustead Naval Shipbuilding в 2019 году проект был остановлен.

Проведенное властями Малайзии расследование выявило множество нарушений при размещении заказа и его выполнении. В итоге план закупки был изменен, для постройки были выделены дополнительные средства, количество заказанных кораблей сокращено с шести до пяти, компания Boustead Naval Shipbuilding была выкуплена Министерством финансов Малайзии. Теперь реформированная компания Lumut Naval Shipyard должна поставить пять кораблей ВМС Малайзии в период с 2026 по 2029 гг. – на пять лет позднее, чем планировалось изначально. Пересмотренная общая стоимость строительства пяти кораблей возросла до 11,2 млрд. ринггитов.

Спуск на воду второго корабля серии, (2502) "Раджа Муда Нала", состоялся 3 июля 2025 года. Как предполагается, ВМС Малайзии примут головной корабль "Махараджа Лела", который в настоящее время проходит испытания, до конца 2026 года. В 2027 году за ним последует "Раджа Муда Нала".

Длина корабля класса "Махараджа Лела" составляет 111 м, ширина – 16 м, полное водоизмещение – 3100 т, экипаж – 138 человек. Корабль оснащен ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями MTU 20V 1163 M94 мощностью 7400 кВт каждый (всего 39694 л.с.). Расчетная скорость – до 28 узлов, дальность хода – 5000 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 21 сутки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
