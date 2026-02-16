В США сделали признание по поводу российских дронов

NYT: США по-прежнему отстают от России в производстве дронов

Соединенные Штаты Америки (США) признали свое критическое отставание от России и Китая в области недорогих ударных дронов и систем защиты от малых беспилотников. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на внутренний доклад Министерства обороны США для комитетов Конгресса по вооруженным силам.

«Российские солдаты стали экспертами в подавлении вражеских дронов — навык, отточенный во время конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Кроме того, в докладе Пентагона отмечается, что Китай уже провел успешные испытания роев автономных дронов, которые используют элементы искусственного интеллекта (ИИ) для коллективного поражения целей без постоянного управления оператором, а вот Америка находится лишь на начальной стадии испытаний.

Ранее стало известно, что российские военные начали использовать беспилотник-носитель «Гербера», внутри которого находятся FPV-дроны