УАЗы «в погонах»: кухня автомобильная многофункциональная с хлебопекарным блоком УАЗ-236021 КАМХ

Современные реалии требуют совершенствовать обеспечивающую систему, в том числе и организацию питания военнослужащих. Поэтому в 2025 году была осуществлена войсковая апробация (испытания) кухни автомобильной многофункциональной с хлебопекарным блоком КАМХ-90. Разработка отечественная, выполнена компанией с богатым опытом изготовления такого оборудования и техники. Разработка инициативная – за счет собственных средств.

Какой же конструктив у кухни и чем она принципиально отличается от имеющихся образцов? Кухня представляет собой специальное ТС на шасси полноприводного автомобиля УАЗ-236021. На специальном надрамнике с выкатными механизмами установлено модульное оборудование для приготовления пищи, выпечки хлеба, оно объединено с модулем для хранения и транспортирования продовольствия, с цистерной для запасов воды, имущества и ЗИП, а также топливной системы и распределения электрической энергии с возможностью подключения к внешнему источнику питания.

Для защиты персонала в непогоду предусмотрен тент, который в рабочем положении разворачивается с двух сторон кухни и создает производственное помещение для приготовления пищи и выпечки хлеба.

Тепловые модули специальной конструкции выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают приготовление первых, вторых и третьих блюд. Эти модули впервые оснащены сковородой, на которой можно пассеровать овощи, жарить картофель, мясо и рыбу. Хлебопекарный модуль, также изготовленный из нержавеющей стали, способен осуществлять выпечку формового хлеба из муки пшеничной, ржаной, их смеси, а также пиццы и мелкоштучных хлебобулочных изделий.

Модуль хранения представляет собой корпус панельной конструкции, состоящий из трех отсеков: ‒ продовольственный ‒ для транспортировки и хранения продуктов; ‒ складской ‒ для транспортировки и хранения посудо-хозяйственного имущества, инвентаря, инструмента и ЗИП; ‒ технологический ‒ для установки электрического щита.

Многофункциональность кухни заключается в предоставлении возможности выбора персоналу готовить пищу и выпекать хлеб как в составе комплекса на шасси автомобиля, так и отдельно, в приспособленных помещениях (стационарных и временных укрытиях и т.п.). Автомобиль в это время может выполнять функции по доставке продовольствия, запасов воды в качестве автономного транспортного средства.

С этой целью тепловое оборудование выполнено съемным, а конструкция его позволяет перевести модули в автономное положение двум военнослужащим. При необходимости кухню можно компоновать оборудованием под конкретные задачи, устанавливая в унифицированные посадочные места тепловые и хлебопекарные модули.

Данные по апробации: за 63 часа наработки двух тепловых модулей и 68 часов хлебопекарного модуля применительно к раскладке продуктов приготовлено 630 завтраков, 810 обедов и 810 ужинов. Выпечено более полутонны хлеба ‒ 480 кг из муки пшеничной 1 сорта, 8 кг из смеси муки пшеничной 1 сорта и муки ржаной обдирной, 21 кг с луковым наполнителем, 28 кг с морковным, а также 18 кг пиццы, 28 кг пирогов с мясом и овощами и 39 кг мелкоштучных изделий.

Технические характеристики автомобиля УАЗ-236021 позволяют разместить на его шасси не только технологическое оборудование для приготовления пищи и выпечки хлеба для небольших тактических формирований, но и доставить их потребителям по бездорожью в любую точку. Проходимость этой машины подтверждена на пробеговых испытаниях трассы общего пользования и на грунтовых дорогах и бездорожье.

Машина получила множество положительных отзывов и рецензий, как от младших специалистов, так и тыловых начальников. Образец готов к серийному производству и поставке.