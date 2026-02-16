Курсанты тренируются сбивать беспилотники из гладкоствольных ружей

В программу боевой подготовки военных вузов вошел раздел по борьбе с БПЛА — курсантов всех профилей начали учить сбивать воздушные цели из гладкоствольных ружей, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. В программе есть такие элементы, как стрельба и борта автомобиля, багги и мотоцикла. В итоге офицеры всех родов войск получат навыки противодействия дронам, которые смогут передавать и своим подчиненным, отмечают эксперты.

Как курсантов обучают борьбе с беспилотниками

В программу боевой подготовки военных вузов вошел раздел по борьбе с БПЛА, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Для проведения занятий в училищах оборудованы специальные стенды для стрельбы по целям, имитирующим дроны. Кроме того, обучающиеся оттачивают навыки по ведению огня с борта автомобиля, багги или мотоцикла, пояснили собеседники издания.

Курс подготовки делится на два этапа. На первом курсанты получают базовые навыки стрельбы по скоростной, низколетящей цели и осваивают одиночные действия при встрече с дроном противника. На втором отрабатывается борьба с беспилотниками в составе группы, где курсанты учатся правильно рассредоточиваться при возникновении опасности и прикрывать друг друга.

Программа построена на опыте специальной военной операции. Инструкторами стали участники боевых действий. На занятиях используется гладкоствольное оружие отечественного производства.

В бою офицер должен быть универсалом, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— В частности, будущие командиры мотострелковых взводов всегда обучались на очень хорошем уровне массе других дисциплин — они всегда получали и получают в обязательном порядке, например, инженерную и техническую подготовку, — напомнил эксперт.

При этом сегодня борьба с дронами вышла на первый план. Поэтому все офицеры должны уметь противодействовать этому новому виду вооружения, и использовать все виды оружия — и гладкоствольное и нарезное.

— Не стоит забывать, что борьба с дронами — это не только стрельба, но и своевременное их обнаружение. Будущий офицер должен уметь пользоваться средствами предупреждения об атаках БПЛА. Но самое главное — офицеру предстоит обучать своих солдат, передавать ранее полученные знания и навыки. От его подготовки зависит подготовка других людей и она должна быть хорошей. Тем более, что наша армия ведет боевые действия, — заключил Виктор Литовкин.

Бывший заместитель главкома ВВС Айтеч Бижев увечен, что сегодня уметь бороться с беспилотниками должен военнослужащий любой специальности — с этой угрозой сталкиваются и саперы, и водители боевых машин и представители других родов войск.

Как внедряются новые методы борьбы с беспилотниками

Российские вооруженные силы и ВПК активно внедряют специализированные решения для нейтрализации беспилотных угроз, опираясь на опыт специальной военной операции. В частности, как сообщали «Известия», для поражения низколетящих целей ЗАО «Техкрим» представило патроны 12-го калибра «Перехват», которые уже прошли апробацию в зоне боевых действий.

Особенность изделия заключается в его поражающем элементе: шесть свинцовых сегментов, соединенных высокопрочной кевларовой нитью, при выстреле формируют своего рода сеть диаметром до одного метра.

Такое облако раскрывается на дистанции 15–20 метров от стрелка, что позволяет эффективно выводить из строя дрон за счет механического разрушения его конструкции. Использование стандартного охотничьего калибра делает эти боеприпасы доступными для широкого применения в войсках.

Параллельно с техническим обновлением идет масштабная переподготовка личного состава различных родов войск. В программу обучения железнодорожных войск теперь включен обязательный раздел по борьбе с БПЛА, где занятия проводят инструкторы с реальным фронтовым опытом.

Бойцы оттачивают навыки уничтожения воздушных целей, используя как штатные автоматы и пулеметы, так и спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. Кроме того, применяются средства радиоэлектронной борьбы.

Для обеспечения безопасности стратегических объектов, таких как склады и арсеналы, создаются специализированные подразделения. В их задачи входит не только организация круглосуточных постов наблюдения, но и полное материально-техническое оснащение — от подбора специального обмундирования до поставки узкопрофильного антидронового вооружения.

Военно-морской флот также адаптируется к новым вызовам, усиливая оборону баз от атак с воздуха и воды. Например, на Камчатке пункты дислокации кораблей охраны водного района уже оснащены специализированными постами защиты от беспилотников и точками визуального контроля.

Периметры объектов укрепляются огневыми точками с установками ЗУ-23-2, доказавшими свою эффективность против мобильных дронов. Аналогичные меры приняты и в береговых ракетных бригадах, где сформированы мобильные группы прикрытия. Эти отряды, вооруженные ПЗРК, антидроновыми «пушками» и помповыми ружьями, обеспечивают безопасность ракетных комплексов как в пунктах постоянной дислокации, так и на марше.

