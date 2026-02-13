Минцифры: в России создадут оперштаб для ускоренного внедрения ИИ

В России планируется создание оперативного штаба для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России). Подготовлен соответствующий проект указа президента.

Штаб займётся обеспечением согласованных действий госорганов и организаций по реализации государственной политики в сфере ИИ, а также оперативным решением вопросов разработки и внедрения искусственного интеллекта в экономику и госуправление.

Основные функции штаба включают рассмотрение ключевых вопросов внедрения ИИ, разработку предложений по повышению эффективности работы в этой области, координацию деятельности по разработке доверенных технологий ИИ и обеспечению информационной безопасности, увеличению вычислительных мощностей и повышению уровня компетенций.

В состав штаба войдут представители федеральных госорганов, субъектов РФ, Российской академии наук и организаций, работающих в сфере искусственного интеллекта.