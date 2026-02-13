Войти
Техкульт

Россия вернула себе патенты на производство углеродных нанотрубок

190
0
0

Россия вернула патенты на углеродные нанотрубки

Россия теперь официально владеет тремя основными патентами на техпроцесс производства углеродных нанотрубок — судом по интеллектуальным правам была отклонена кассация, поданная компанией MCD Technologies из Люксембурга, и подтверждено решение о полной передаче всех прав на эту уникальную технологию государству.

Совокупность методов, с помощью которых получают одностенные углеродные нанотрубки, были разработаны учеными новосибирского Академгородка. Затем «Роснано», в целях коммерциализации проекта, инвестировала несколько десятков миллионов долларов в активы люксембургского производителя OCSiAl, спустя некоторое время ставшего мировым лидером в этой области, на 2022 год выпуская порядка 90 % общемировой доли данной продукции. Однако за последнее время соответствующие активы и права на интеллектуальную собственность начали выводить за пределы Российской Федерации и, как утверждают в руководстве «Роснано», государство практически утратило контроль над этим уникальным продуктом, а производственная линия в Новосибирске остановила свою работу. Теперь же Россия восстановила свои права на всю технологическую цепочку, включая способ получения углеродных нанотрубок с конструкцией реактора, методику создания наноструктур с соответствующим оборудованием, а также спецификации наночастиц с процессом их производства. Различные виды углеродных нанотрубок — это критически значимый материал с повышенной электропроводностью, весьма востребованный в современной электронике. К примеру, с их помощью создаются высокоэффективные типы аккумуляторов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Россия
Компании
Роснано
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 03:59
  • 0
Ответ на "Стратегические изменения в российской армии и их влияние на западные прогнозы (An Nahar, Ливан)"
  • 12.02 22:41
  • 14188
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 21:44
  • 2
Если «Телега» встанет: вопросы от военных и размышления военкоров
  • 12.02 20:25
  • 0
Комментарий к "Сегодняшний кризис НАТО – это также и кризис американской культуры (Le Monde, Франция)"
  • 12.02 15:01
  • 85
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 12.02 08:45
  • 1572
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.02 08:12
  • 99
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.02 06:41
  • 0
Комментарий на "Контракты на экспорт российских истребителей Су-57 на Ближний Восток "уже есть". Самый вероятный заказчик — Иран (Military Watch Magazine, США)", и "СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57"
  • 12.02 05:49
  • 1
Комментарий к "Как становится лучше истребитель Су-57"
  • 12.02 05:01
  • 1
В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»
  • 12.02 04:48
  • 1
Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"
  • 12.02 01:53
  • 1
Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)
  • 12.02 01:46
  • 0
По поводу направлений совершенствования тактической авиации РФ.
  • 12.02 00:24
  • 0
Комментарий к "Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)"
  • 11.02 22:22
  • 0
Комментарий к "В США оценили «морских терминаторов» из России"