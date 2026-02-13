Россия вернула себе патенты на производство углеродных нанотрубок

Россия вернула патенты на углеродные нанотрубки

Россия теперь официально владеет тремя основными патентами на техпроцесс производства углеродных нанотрубок — судом по интеллектуальным правам была отклонена кассация, поданная компанией MCD Technologies из Люксембурга, и подтверждено решение о полной передаче всех прав на эту уникальную технологию государству.

Совокупность методов, с помощью которых получают одностенные углеродные нанотрубки, были разработаны учеными новосибирского Академгородка. Затем «Роснано», в целях коммерциализации проекта, инвестировала несколько десятков миллионов долларов в активы люксембургского производителя OCSiAl, спустя некоторое время ставшего мировым лидером в этой области, на 2022 год выпуская порядка 90 % общемировой доли данной продукции. Однако за последнее время соответствующие активы и права на интеллектуальную собственность начали выводить за пределы Российской Федерации и, как утверждают в руководстве «Роснано», государство практически утратило контроль над этим уникальным продуктом, а производственная линия в Новосибирске остановила свою работу. Теперь же Россия восстановила свои права на всю технологическую цепочку, включая способ получения углеродных нанотрубок с конструкцией реактора, методику создания наноструктур с соответствующим оборудованием, а также спецификации наночастиц с процессом их производства. Различные виды углеродных нанотрубок — это критически значимый материал с повышенной электропроводностью, весьма востребованный в современной электронике. К примеру, с их помощью создаются высокоэффективные типы аккумуляторов.