Начштаба ОДКБ Сердюков заявил о затягивании конфликта на Украине усилиями Запада

Начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков подчеркнул, что действия западных стран направлены на затягивание конфликта на Украине и усиление влияния на Кавказе.

По его словам, действия западных стран направлены на затягивание конфликта на Украине, передает РИА "Новости".

Сердюков добавил, что "определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине".

Он также отметил, что западные страны пытаются укрепить свое влияние на Южном Кавказе, что вызывает особую обеспокоенность в свете старых неразрешённых противоречий и новых геополитических вызовов. По его словам, эти попытки способствуют усложнению ситуации в регионе.

По мнению Сердюкова, обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет напряжённый и непредсказуемый характер. Он подчеркнул, что в условиях деградации международных отношений конфликтный потенциал только нарастает. Также было отмечено, что 2025 год был отмечен повышенной геополитической напряжённостью и приближением зон нестабильности к странам ОДКБ.

В 2026 году Россия будет председательствовать в ОДКБ. В том же году, по словам Сердюкова, организация проведёт восемь учебных мероприятий, а всего в утверждённом плане на текущий год предусмотрено 60 различных мероприятий совместной и оперативной подготовки. Среди них – восемь командно-штабных и специальных учений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба.

ОДКБ предложила возможные варианты реагирования в случае отправки военных Евросоюза на Украину.

Дмитрий Зубарев