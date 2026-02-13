Войти
Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о решении направить тренажеры для F-16 Украине, а также напомнил о поставках дронов и амуниции.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс перед встречей министров обороны стран НАТО объявил журналистам , что страна предоставит Украине тренажеры для истребителей F-16, передает РИА "Новости".

"Сегодня я могу объявить, что мы отправим тренажеры для F-16, потому что мы продолжаем помогать Украине с их операциями с участием F-16", – заявил Брекелманс.

Глава Минобороны уточнил, что за последние недели Нидерланды предоставили Украине дроны и амуницию на сумму в сотни миллионов евро. По словам Брекелманса, поддержка Украины осуществляется на постоянной основе и включает различные виды военной техники.

Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Киеву затрудняют мирное урегулирование ситуации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для российских военных. В Кремле заявляли, что дальнейшее накачивание Украины оружием негативно скажется на перспективах переговоров и приведет к эскалации конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, будущее правительство Нидерландов планирует выделить на военные нужды Украины более 3 млрд евро в 2027-2029 годах.

Ранее власти Нидерландов разрешили Киеву закупать вооружение в США и других странах на средства европейских кредитов.

При этом, и.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что быстрая мирная договоренность по Украине отвечает интересам страны, и выразил обеспокоенность поддержкой союзников.

Тимур Шайдуллин

