Стальной помощник «Каспера»

Участники спецоперации успешно применяют новые военные разработки для выполнения боевых задач

Сегодня на вооружении подразделений войск беспилотных систем, помимо беспилотных летательных аппаратов, уже повсеместно стоят разнообразные наземные робототехнические комплексы (НРТК). Такие многоцелевые дистанционно управляемые гусеничные машины способны служить платформой для различного вооружения и полезных грузов. В зависимости от выполняемой боевой задачи робот может быть и боевой машиной, и доставщиком.

У НРТК были предшественники

Над созданием первых наземных роботов советские конструкторы работали ещё с конца 1920-х годов.

Прародителями современных НРТК в 30-е годы прошлого века стали дистанционно управляемые бронемашины, которые называли телетанками. К началу Второй мировой войны в Красной Армии было уже несколько батальонов, на вооружении которых стояли боевые роботы. Основными телетанками в Советском Союзе были ТТ-18 и ТТ-26, изготовленные на базе серийных лёгких танков и управляемые по радиоканалам. Также испытывались образцы телетанков, вооружённых различными орудиями, пулемётами, огнемётами, и даже танки-камикадзе, которые в 1942 году во время обороны Севастополя с мощными зарядами тротила на борту атаковали укрепления фашистов.

Но пика своего развития и масштабности применения в Вооружённых Силах России НРТК получили именно с началом специальной военной операции. В первую очередь это обосновано тем, что в ходе любого военного конфликта наиболее важным и трудновосполнимым ресурсом всегда являются люди. Ведь именно обученный, профессиональный экипаж или отдельно взятый механик-водитель являются самой ценной частью любой, даже самой дорогой, боевой машины.

Не остался безучастным

Среди профессионалов, защищающих сегодня Родину на военной спецоперации в составе гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ из Ульяновска, действует командир отделения гвардии младший сержант с позывным «Каспер». Настоящее имя нашего героя Максим. Ранее он получил специальность спасателя в колледже государственной и муниципальной службы и отслужил по призыву в артиллерийском полку Псковской дивизии ВДВ.

Вернувшись из армии, Максим не смог остаться безучастным и наблюдать за ходом СВО с экрана телевизора. Последовав примеру брата, который уже много лет является офицером одного из подразделений ВДВ, младший сержант заключил с Минобороны РФ контракт о прохождении военной службы и отправился на передовую.

– Родителям о своём решении я сообщил после того, как оформил в военкомате все необходимые документы и подписал контракт, – вспоминает «Каспер». – Они, конечно, уже догадывались о том, что у меня были такие мысли, но всё равно это было для них неожиданностью. Отец, он у меня служил в разведке, сразу принял мой выбор, а мама, понятное дело, сильно волновалась.

Пройдя на полигоне в Луганской Народной Республике курс интенсивной тактической подготовки, «Каспер» озвучил командованию своё желание стать оператором беспилотника и был направлен в батальон беспилотных систем десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Уже в подразделении под руководством опытных инструкторов с богатым боевым опытом применения различных типов беспилотников младший сержант начал осваивать новую для себя специальность оператора БпС.

– Мы изучали все комплексы, стоящие на вооружении батальона: разведывательные и ударные БпЛА, различные наземные робототехнические комплексы. Мне очень понравилось то, как было построено наше обучение. Инструкторы очень понятно и интересно доводили нам характеристики, предназначение и особенности работы каждого комплекса. Теоретические занятия при этом всегда чередовались с практикой на специальном полигоне батальона, где мы выполняли учебные упражнения в условиях, приближенных к боевым: выбирали и занимали позицию, собирали и настраивали комплексы, выполняли «полёты и выезды» на дронах и мелкий ремонт в полевых условиях, – вспоминает Максим, который недавно был назначен командиром расчёта НРТК «Курьер».

– Сейчас у меня в подчинении профессиональная команда – оператор комплекса, техник и водитель. Все они очень грамотные специалисты, знающие своё дело от и до, – рассказывает «Каспер». – Каждый из них имеет опыт боевой работы по своему направлению. Общий язык мы нашли ещё в процессе обучения, поэтому ни на боевом задании, ни в быту между нами никогда не возникает разногласий, а друг друга мы понимаем с полуслова.

Боевые будни дроноводов

Боевые задачи на запорожском направлении в группировке войск «Днепр» расчёт комплекса выполняет, как правило, в тесном взаимодействии с подразделениями разведки, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения и эвакуационными группами дивизии.

– Наша боевая работа на ЛБС, как бы это странно ни звучало, начинается с тыла. Я заранее планирую выезд: прокладываю маршрут движения исходя из технических характеристик НРТК, предварительно выбираю на карте позицию, с которой будем работать, согласовываю действия с другими подразделениями, подбираю и готовлю необходимое вооружение и БК для комплекса и организую его техническое обслуживание, проверяю исправность автотранспорта, который будет нас забрасывать, – рассказывает «Каспер».

Если появляется возможность, то до выезда командир расчёта при помощи беспилотного летательного аппарата проводит разведку местности: выбирает подходящие для организации работы окопы, блиндажи, разрушенные здания. Если по каким-либо причинам сделать заранее это не получается, то разведка проводится уже по месту, в момент прибытия. После того как подходящее укрытие выбрано, расчёт организует связь, маскирует и обустраивает свой командный пункт.

– Сами видите, что сейчас уже достаточно холодно, а работать замёрзшими руками оператору сложнее. Поэтому в обязательном порядке мы утепляем помещение, проводим электричество и устанавливаем обогрев, – поясняет Максим. – Для этого с собой закидываем в КамАЗ необходимый инструмент и материалы, спальники и тёплые вещи, потому что неизвестно, сколько понадобится находиться на позиции. При этом очень важно сохранить здоровье подчинённых, так как любое заболевание может негативно сказаться на выполнении боевого задания.

После того как всё готово к боевой работе, в воздух обязательно поднимается беспилотник, и новая позиция осматривается с высоты птичьего полёта. Делается это, во-первых, для того, чтобы убедиться, что маскировка точки выполнена правильно и ничто не выделяет её на общем фоне местности. А во-вторых, в это же время выбирается место «парковки» комплекса, так как хранить его в том же месте, откуда работает расчёт, крайне опасно – во время выезда робот может быть замечен противником и уничтожен вместе с расчётом.

Отдельно военнослужащие расчёта также оборудуют технические помещения для хранения вооружения комплекса и его боекомплекта. Там же хранятся БК, снаряжение, провизия и вещи для штурмовых групп.

– Поддержка «штурмов» – это одна из основных наших задач. «Курьером» мы доставляем им оружие, боеприпасы, тёплые вещи, продукты и воду прямо в окоп. Также прикрываем их с помощью крупнокалиберного пулемёта и гранатомётов, установленных на комплексе. Осуществляем минирование, эвакуацию раненых в зелёную зону. Иногда выполняем задачи разведки и даже радиоэлектронного подавления штатными средствами НРТК, – пояснил «Каспер».

Помимо прочего, Максиму также приходилось проводить разведку боем. Ночью штурмовой отряд дивизии готов был начать штурм лесополосы, в которой, по разведданным, находилось большое скопление боевиков. Расчёту «Каспера» поступила боевая задача выдвинуться в этот сектор и ложными демонстративными действиями вскрыть расположение огневых точек противника.

«Курьер» с автоматическими гранатомётами АГС-17 под покровом ночи незаметно подъехал к лесополосе и открыл беглый огонь по всей её протяжённости. Боевики, думая, что десантники начали штурм, тут же подняли в воздух беспилотники, открыли беспорядочный огонь из артиллерии и стрелкового оружия, тем самым выдав свои позиции, расходуя впустую боекомплект. После того как робот завладел вниманием националистов и принял огонь на себя, наши штурмовики подобрались к подразделению противника с тыла и уничтожили его.

На волосок от смерти

Военнослужащие расчёта беспилотных систем ежедневно выполняют боевые задачи с риском для жизни, и однажды «Каспер» действительно заглянул в глаза смерти. Они с товарищем ехали друг за другом на мотоциклах, которые необходимо было доставить штурмовому отряду рядом с линией боевого соприкосновения. Максим был впереди, когда их догнал и атаковал вражеский FPV-дрон.

– Удар был такой силы, что меня откинуло в лесополосу, и я ненадолго выключился. Не знаю, сколько я так пролежал, но как только пришёл в сознание, сразу принялся искать напарника. Сначала нашёл мотоцикл, на котором он ехал, точнее, то, что от него осталось. Пройдя ещё несколько метров, обнаружил товарища с очень тяжёлыми ранениями. У самого голова просто раскалывалась, перед глазами стояла пелена, а в ушах – непрекращающийся звон, – вспоминает «Каспер». – Я наложил турникеты, провёл тампонацию, обезболил промедолом и сделал перевязку. На мотоцикле я бы его не довёз, он был очень слаб, поэтому остался с ним дожидаться эвакуационную группу. Мы не доехали до наших ребят всего пару километров…

Штурмовики на позиции слышали взрыв и, подняв «птицу», обнаружили раненых. За ними в скором времени приехала эвакуационная группа и вывезла в тыл. Ранения товарища «Каспера» оказались несовместимыми с жизнью, и он умер на руках у медиков. Десантник же после недолгого лечения вернулся в строй и с ещё большей решимостью принялся сокращать численность ВСУ, освобождая Русскую землю от неонацистов.

Родные и близкие гордятся Максимом, а сам он после победы хочет вернуться домой, завести большую семью и стать спасателем, чтобы помогать людям, оказавшимся в опасности.

