Матеус Рейс: Путь бразильского универсала от «Сан-Паулу» до ЦСКА

Армейский клуб столицы России объявил о подписании контракта с бразильским защитником из лиссабонского «Спортинга». Трансфер 30-летнего Матеуса Рейса призван укрепить оборонительную линию «красно-синих» после ухода Игоря Дивеева. По информации португальского издания Record, «Спортинг» согласился расторгнуть действующий до 2026 года контракт с игроком, позволив ему перейти в российский клуб на правах свободного агента в знак благодарности за его преданность команде. Пока фанаты «армейцев» дожидаются рестарта чемпионата, портал Metaratings рекомендует оценить бонусы в казино без депозита, с помощью которых можно интересно провести зимнюю паузу в РПЛ.

От скромного старта до европейского признания

Футбольное становление уроженца крупнейшего мегаполиса Бразилии проходило в академии «Сан-Паулу». Первые профессиональные шаги Матеус делал исключительно на бразильских полях, не показывая выдающихся результатов. За время выступлений в Серии А Бразилии защитник провел 47 матчей без результативных действий, представляя цвета «Сан-Паулу» и «Байи». Также в послужном списке молодого Рейса числится аренда в малоизвестный клуб «Атлетико Сорокаба».

Радикальный поворот в карьере защитника произошел после пересечения Атлантики. Первые шаги в португальском футболе Матеус сделал в скромном «Морейренсе», за который отыграл только две встречи на правах аренды. Однако летом 2018 года произошел переломный момент – подписание полноценного контракта с «Риу Аве».

В команде из округа Порту бразильский легионер раскрыл свой потенциал, проведя за два с половиной сезона 66 матчей. Впечатляющая статистика из 11 голевых передач и одного забитого мяча привлекла внимание более серьезных клубов. Рейс дважды получил опыт выступлений в квалификационных раундах Лиги Европы, что стало важной ступенью в его футбольном образовании.

Темная сторона характера: конфликты и скандалы

Путь бразильца к вершинам европейского футбола не был гладким. В сентябре 2020 года разразился громкий скандал: на фоне интереса со стороны «Порту» и греческого «Олимпиакоса» Матеус категорически отказался выходить на поле в матче против «Витории Гимарайнш», требуя содействовать его трансферу.

Руководство «Риу Аве» отреагировало решительно – футболист был отправлен в дисциплинарную ссылку на полгода. Президент клуба Антониу Силва Кампуш публично выразил возмущение: «Рейс отказался играть прямо в день матча – это стало для нас большой неожиданностью. Мы не можем мириться с таким отношением». Кампуш также раскрыл ранее неизвестный инцидент, когда Матеус без предупреждения покинул расположение команды перед выездной игрой с «Морейренсе», вызвав такси и скрывшись в неизвестном направлении.

Золотая пятилетка в зелено-белой футболке

Несмотря на неоднозначную репутацию, в феврале 2021 года Рейс добился желаемого – его арендовал лиссабонский «Спортинг», а летом оформил полноценный контракт после истечения соглашения с «Риу Аве». Предыдущий клуб не получил финансовой компенсации, что вызвало сожаление у его руководства.

Пятилетний период в столичном клубе Португалии стал наиболее плодотворным в карьере бразильца. Впечатляющие 222 матча, 3 забитых мяча и 11 голевых передач – статистика, говорящая сама за себя. Тренерский штаб «львов» во главе с Рубеном Аморимом, а после его ухода в «Манчестер Юнайтед» – Жоау Перейра и Руй Боржеш регулярно доверяли место в составе опытному защитнику.

За время выступлений в зелено-белой форме Матеус стал обладателем пяти трофеев, включая три чемпионских титула в 2021, 2024 и 2025 годах. Примечательно, что в «золотые» сезоны бразилец не был безоговорочным игроком стартового состава, чередуя выходы в основе и на замену, но всегда вносил существенный вклад в успехи команды.

Закаленный в европейских битвах

Колоссальный опыт, приобретенный за годы в Португалии, делает Матеуса особенно ценным приобретением для российского клуба:

28 поединков в рамках Лиги чемпионов за четыре кампании.

Противостояния с элитными клубами Европы – «Манчестер Сити», «Арсеналом», дортмундской «Боруссией», «Баварией» и «ПСЖ».

Умение действовать в стрессовых ситуациях против звездных нападающих.

Опыт победы в трех чемпионатах Португалии и других турнирах.

В текущем сезоне бразилец отыграл 20 матчей за лиссабонцев, хотя лишь в девяти случаях выходил в стартовом составе. Два результативных балла – ассисты в играх с «Тонделой» и ABC – демонстрируют его полезность не только в оборонительных действиях.

Уход Матеуса из «Спортинга» объясняется наличием в составе «львов» четырех более молодых и перспективных центральных защитников, имеющих больший потенциал для будущей продажи.

Тактическая гибкость как ключевое преимущество

Особую ценность новобранца московского клуба составляет его универсальность. На протяжении карьеры Рейс практически в равных пропорциях выступал как на позиции центрального защитника, так и на левом фланге обороны. Он также имеет солидный опыт игры в схеме с тремя центральными защитниками, часто действуя слева в оборонительной тройке.

При сравнительно небольшом для центрального защитника росте (184 см) бразилец компенсирует этот недостаток тактической грамотностью, отменным чтением игры и способностью эффективно закрывать различные зоны оборонительного построения.

Многофункциональность в сочетании с богатейшим опытом европейских баталий позволяет рассматривать Рейса как идеальное решение для усиления обороны российской команды. Несмотря на непростой характер и наличие дисциплинарных инцидентов в прошлом (всего восемь удалений за карьеру), армейский клуб получает закаленного бойца с менталитетом победителя, что должно положительно сказаться на результатах в отечественном первенстве.