Непостоянная Индия снова рассматривает закупку французских истребителей Rafale

Индия снова собралась закупать французские истребители Rafale, Совет по оборонным закупкам уже одобрил предварительное решение о закупке 114 новых самолетов производства компании Dassault Aviation. Об этом пишет индийская пресса.

Индийские ВВС намерены значительно увеличить парк французских истребителей Rafale. На сегодняшний день индийцы имеют в составе ВВС 36 французских истребителей, а ВМС страны в прошлом году заказали 26 корабельных истребителей Rafale-M для новых авианосцев. После заказа 114 самолетов общее количество их в составе индийских ВВС и ВМС составит 176 единиц.

Как сообщается, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о покупке 114 истребителей Rafale, теперь слово за Комитетом по безопасности при кабинете министров (CCS) под председательством премьер-министра Нарендры Моди. Если и он одобрит эту сделку, то о закупке французских самолетов будет объявлено официально.

Причем индийцы торопятся, через несколько дней в страну прибудет французский президент Эммануэль Макрон для участия в саммите по искусственному интеллекту. Вероятней всего, решение по самолетам будет принято к его визиту, чтобы сразу уладить все формальности. Если контракт на 114 истребителей Rafale будет подписан, то 18 самолетов Индия намерена закупить у французов в собранном виде, а все остальные собрать на своих предприятиях.

Ранее в Нью-Дели критиковали французские самолеты за их высокую стоимость, но, как видно, индийцев это не останавливает.