Очередная партия новых танков M1A2 SEP v.3 Abrams пополнила армию Польши

Польша получила первую в этом году партию американских танков M1A2 SEP v.3 Abrams, техника прибыла морским путем из США. Об этом сообщает польская пресса.

Очередная партия танков M1A2 SEP v.3 Abrams прибыла в Польшу, это первая поставка техники в этом году. В прошлом году поляки получили четыре партии новых танков общим количеством 117 единиц, последняя прибыла 2 декабря 2025 года. В февральской партии 29 новых танков. Таким образом, общее количество полученных M1A2 SEP v.3 Abrams достигло 146 единиц из числа заказанных 250.

Вся техника пройдет необходимую проверку на военном заводе в Познани, после чего будет передана на вооружение 1-й Варшавской бронетанковой бригады, дислоцированной в Весоле (район польской столицы).

Контракт на поставку 250 новых танков M1A2 SEP v.3 Abrams польской армии был заключен в апреле 2022 года, стоимость техники и всего сопутствующего составила 4,75 млрд долларов. Первая партия танков была доставлена в Польшу в январе прошлого года, завершение поставок ожидается в 2026 году.

Как ранее заявили в Варшаве, Польша намерена создать самую мощную сухопутную армию в Европе. И если с техникой у поляков все более-менее нормально, она закупается и ставится на вооружение, то с личным составом все намного хуже. Молодежь служить не хочет, Минобороны страны не в состоянии выйти на запланированные показатели.

