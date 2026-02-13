Бывший генсек НАТО предложил перенаправить мощности автопрома на нужды ВПК

Источник изображения: topwar.ru

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что предприятиям европейского автопрома следует перенаправить свои избыточные мощности на нужды военной промышленности.

В интервью испанской газете El Pais Расмуссен заявил, что, по имеющейся у него информации, в настоящее время в Европе есть производители автомобилей с избыточными производственными мощностями, которыми надо распорядиться, переориентировав «на производство оборудования военного назначения, как это сделали США в 1941 году».

На фоне увеличения оборонных бюджетов европейских членов НАТО в крупнейшем немецком оборонном концерне Rheinmetall ожидают беспрецедентный рост количества заказов. В компании рассчитывают, что примерный прогноз заказов до 2030 года составит до 400 млрд евро. В связи с этим немецкий концерн готов принять на работу около 40 тысяч новых сотрудников, в том числе из автомобильной отрасли. Таким образом, рабочие заводов компаний Volkswagen и Porsche, как и в 40-х годах прошлого века, могут заняться производством военной техники.

Rheinmetall выкупает производственные площадки бывших автозаводов (например, объект Volkswagen в Оснабрюке), на месте которых запускается выпуск бронетехники и снарядов. Утратившая свою прежнюю экономическую модель, подразумевавшую социальное государство, автопром и экспортные цепочки, теперь делает ставку на милитаризацию, как и в прежние времена превращаясь в панцерланд.