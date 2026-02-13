Войти
Группировке «Запад» передали партию дальнобойных «Гиацинтов-К»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
МО: Партию колесных САУ «Гиацинт-К» передали группировке войск «Запад»

Партию самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт-К» на колесном шасси передали артиллеристам группировки российских войск «Запад». Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

«В целях выполнения целевых задач по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в подразделения Вооруженных сил России артиллерийская бригада группировки войск "Запад" пополнилась новой партией САУ "Гиацинт-К"», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что расчеты дальнобойных «Гиацинтов» после приемки техники уже приступили к выполнению задач в Харьковской области.

«Гиацинт-К» состоит из качающейся части буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б», установленной на четырехосное шасси БАЗ-6910-027. САУ с двигателем мощностью около 500 лошадиных сил развивает скорость до 80 километров в час по шоссе. Орудие калибра 152 миллиметра способно поразить цель обычным осколочно-фугасным снарядом на дальности более 28 километров. САУ оснащают решетчатыми экранами, которые обеспечивают защиту от дронов и затрудняют опознавание машины.

В октябре источники «Известий» сообщили, что подразделения территориальной обороны «БАРС» вооружили САУ «Гиацинт» и «Мальва».

