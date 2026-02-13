Белоусову показали наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями

Белоусову показали НРТК и БПЛА, которые постоянно модернизируются с учетом задач

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали произведенные специалистами "Южной" группировки наземные робототехнические комплексы (НРТК) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые постоянно модернизируются и оснащаются модулями с учетом характера задач, сообщило министерство обороны РФ.

Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск, объяснили в Минобороны РФ.

"Министру обороны РФ были продемонстрированы произведенные специалистами подразделений группировки беспилотные летательные аппараты и наземные робототехнические комплексы, которые на постоянной основе модернизируются и оснащаются боевыми модулями с учетом характера выполняемых задач", - говорится в сообщении.