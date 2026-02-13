Войти
Иностранные заказчики захотели российский «Куб»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

«Калашников»: У дронов «Куб-2Э» и «Скат-350М» огромный экспортный потенциал

Российский разведывательный дрон «Скат-350М» и ударный аппарат «Куб-2Э», которые объединили в единый комплекс, обладают огромным экспортным потенциалом. Об этом сообщил официальный представитель концерна «Калашников», передает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что связку из «Ската» и «Куба» продвигают по всему миру. Многие захотели приобрести российские аппараты.

«За это время было получено большое число заявок от иностранных заказчиков, ведутся контрактные переговоры. У этого тандема огромный экспортный потенциал», — сказал представитель концерна на полях выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В феврале стало известно, что «Калашников» представил дроны «Голиаф», «Каракурт» и «Скат-350М» в ходе Национального авиационного инфраструктурного салона. Концерн подчеркнул, что «Скат» остается самым востребованным в зоне СВО.

В январе гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что тандем аппаратов «Куб-2» и «Скат-350М» работает на российском программном обеспечении.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22800 МРК
