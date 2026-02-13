Российские военные создали новую систему закрытой связи

Белоусову представили опытный образец мобильного комплекта для закрытой связи

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову представили разработанный в "Южной" группировке войск опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр закрытой связи, сообщило Минобороны России.

Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск.

"Главе российского военного ведомства был представлен разработанный военнослужащими группировки опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи", - сообщили в Минобороны.